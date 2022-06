Dólar, movido por la Fed y la expectativa de las elecciones

Pese a que en el 2022 el dólar ha registrado una volatilidad de $403, en términos reales la divisa ha disminuido $3,43 (una revaluación del peso del 0,1%), todo esto en medio de un clima de incertidumbre por el conflicto en Ucrania, la alta inflación, la política monetaria restrictiva y a nivel interno por las elecciones presidenciales y de Congreso.



En la últimas jornadas los activos financieros colombianos recuperaron parte del terreno perdido frente a sus pares de la región previo a la primera vuelta.



Un análisis de la firma Casa de Bolsa destaca que el dólar se ajustó a la baja y se ha comportado similar al que ha tenido en Latinoamérica.



Por ejemplo, ayer bajó $40, tras haber subido $103 el lunes y en vísperas de la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos, que hoy adoptará un incremento de las tasas de interés para enfrentar el incremento de precios en la economía más grande del mundo.



Por su parte, el índice accionario Colcap, de la Bolsa de Valores de Colombia, continúo presentando un mejor desempeño que los índices accionarios de sus pares latinoamericanos, esto generado por las ofertas públicas de adquisición del Grupo Gilinski por activos de Nutresa y Grupo Sura y el alza en el petróleo.



Desde enero el índice Colcap, que reúne las 20 acciones más transadas, se ha valorizado 6,08%, aunque ese mercado ha registrado un alza hasta del 15% pero también caídas.

La experta en renta variable de Acciones & Valores Daniela Triana dice que las opas han ocasionado fuertes movimientos del índice Colcap y generado valorizaciones en varias de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño.



Además, la analista asegura que la política monetaria está marcando el rumbo no solo de Colombia, sino de todos los mercados globales, pero además señala que el conflicto en Ucrania le añade presión al petróleo, la inflación y las medidas para atajarla, pero esto no está dando todo el resultado esperado y eso genera más volatilidad.



El análisis de Casa de Bolsa menciona que los títulos de deuda pública (TES), aunque en un primer momento disminuyeron su prima de riesgo, actualmente se amplió y presenta un spread (prima) de 84 puntos básicos respecto a la deuda pública de la región.



Además, estima que posterior a la segunda vuelta, si los resultados de las elecciones son recibidos positivamente por los inversionistas, los activos financieros en Colombia se comportarían similar a como lo hicieron en Chile, en donde el mercado descontó con anticipación el resultado.



Pero en el caso específico de Colombia, como los TES se han desvalorizado más que la deuda pública de la región, el análisis de Casa de Bolsa señala que sería el activo que mejor reaccionaría a un resultado de este tipo.



En caso contrario, si los resultados son recibidos negativamente, los activos seguirían el comportamiento a la baja que presentaron los mercados en Perú tras la segunda vuelta, donde en el caso puntual de Colombia, el dólar y las acciones serían los más desfavorecidos al no haber descontado con anticipación un riesgo político en su totalidad, al estar presentado un comportamiento similar al de los activos en la región .



Casa de Bolsa agregó que una vez superadas las elecciones, los fundamentales internacionales seguirán influyendo en la tendencia futura de los activos. Dentro de los fundamentales están la probabilidad de recesión global por la inflación, aumento en las tasas de interés, los confinamientos en China, entre otros.



