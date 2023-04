¿Sería posible volver a tener un dólar a 4.000 pesos o menos?

El dólar estadounidense ha sido protagonista del mercado de divisas en el mundo, pero en esta ocasión lo ha sido por la vertiginosa caída en su cotización.



Al finalizar la segunda semana de abril, la moneda referente del mercado mundial ha ido perdiendo terreno no solo frente a otras monedas de gran fuerza como el euro o el yuan, sino también con respecto a las monedas de los países emergentes, entre estas, el peso colombiano.



(Comprar o vender dólares, ¿qué es lo recomendable en este momento?).



Y es que entre el 10 y el 14 de abril, el dólar cerró la semana valiendo 145 pesos menos a como la arrancó, lo que despertó el cuestionamiento sobre la posibilidad de si será posible que la moneda continúe en su caída libre y llegue a los 4.000 pesos o menos.



No obstante, esto sería poco probable, en principio porque el dólar, al ser una moneda de una nación con una economía tan desarrollada como la de Estados Unidos, puede tener varias resistencias, ralentizando su caída, o generar un ‘efecto rebote’ al momento de llegar a la cotización más baja posible.



(Dólar en Colombia perdió 145 pesos en la semana).



“Es muy poco probable, debido a que el dólar tiene muy bajas resistencias. Su siguiente resistencia sería la barrera de los 4.200 pesos, en la cual, usualmente , tiende a rebotar. En estos momentos, superó su mínimo anterior que era 4.457 pesos”, explicó Óscar Cardozo, economista y analista de Banca de Inversión Valúes AAA.



En temas concernientes de forma única a la economía colombiana, se puede relacionar el comportamiento del dólar con las expectativas que han surgido alrededor del paquete de reformas (laboral, pensional y de salud) que presentó el Gobierno, tal como explicó Hernando Zuleta, profesor de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes.



('La dinámica del dólar tranquiliza a la industria gráfica en el país').



“No veremos el dólar por debajo de los 4.000 pesos, por lo menos, para los próximos meses. Hay un elemento de incertidumbre y no se sabe lo que va a suceder con las reformas del Gobierno, de manera que esa incertidumbre se traslada parcialmente a un dólar más alto”, mencionó Zuleta.



Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta la situación financiera que está atravesando Estados Unidos, país que todavía sigue superando una crisis bancaria, situación que no ocurría desde el año 2008.



(Por qué las deudas de los países están volviendo a subir, según el FMI).



"Las caídas del dólar dependen de las expectativas con respecto a las tasas de interés nacionales frente a las extranjeras, así como las expectativas con respecto al precio del petróleo. No va a haber cambios hacia la misma dirección en un futuro”, agregó el profesor.



Por lo tanto, según como explican los expertos, es muy poco probable que el dólar termine fluctuando en los 4 mil pesos, esto debido a que habría un efecto rebote que pueda reimpulsar a la moneda norteamericana con respecto al peso.



“Si llegase a bajar el dólar, dadas la condiciones macroeconómicas, lo más probable es que yegua a la barrera de los 4.200 pesos. De ahí, posiblemente, vuelva a tener una tendencia al alza o se mantenga en niveles bajos. Es poco probable que el dólar esté sobre los 4 mil”, agregó Cardozo.



PORTAFOLIO