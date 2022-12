Dólar navideño, más de $300 por debajo del nivel récord

El pasado 7 de noviembre, en medio de una fuerte volatilidad de los mercados financieros, el dólar en las transacciones que hacen los bancos superó los $5.100, aunque la tasa oficial estuvo en $5.060.



El dólar navideño de este 2022 está en $4.745,04 y analistas dicen que podría bajar un poco más.



Ayer la divisa que negocian los bancos abrió a $4.749, cerró en $4.737 y llegó a un precio máximo de $4.749,50.



La tasa promedio fue de $4.744,95 y el monto negociado llegó a los US$391 millones, cuando las transacciones promedio este año habían sido de US$1.250 millones.



Arnoldo Casas, director de inversiones de Credicorp Capital, dijo que en los últimos días del año se aprecia poca liquidez y consideró que al cierre del 2022 el dólar cerrará sobre los $4.750.



Por su parte, Diego Gómez, especialista del mercado cambiario de Corficolombiana, aseguró que es posible que en los días que faltan para terminar el año el dólar pueda romper el piso de los $4.700.



“Sin embargo lo importante vendrá en enero, cuando el mercado retome la liquidez habitual y veamos una marcación de precios compuesta por un volumen de operaciones significativo”.



El especialista coincidió en que entramos en la zona con menor negociación del año y de allí también la baja volatilidad que hemos visto en las monedas durante los últimos días.



Afirmó que pese a los mensajes de política monetaria que vienen de afuera, se augura al menos una primera mitad de 2023 aún con un compromiso fuerte para bajar la inflación y unos consecuentes aumentos adicionales en las tasas de interés.

“Si la política monetaria se debe endurecer porque el mercado laboral sigue relativamente fuerte, eso podría significar nuevas presiones devaluacionistas. Ni Fed ni Banco Central Europeo parecen optimistas en este frente y es un asunto que está por verse”, aseguró .



Sebastián Toro, inversor y analista de mercados de Arena Alfa, dijo que a nivel internacional el dólar rompió la tendencia alcista de largo plazo y probablemente venga una tendencia bajista y podría se positivo para los países emergentes. Advirtió que si el dólar en Colombia se moviera al ritmo de otras divisas, estaría entre $3.900 y $4.000.

Precio a nivel global, débil

Para Ana Vera, economista jefe de In On Capital, los anuncios del Ministerio de Hacienda del plan finan- ciero ayudaron a valorizar el peso, ya que se asume que en 2023 gran parte de los ingresos del gobierno vendrán de Ecopetrol y eso implicará monetizaciones altas de la distribución de dividendos.



La industria minera seguirá siendo parte importante de las cuentas y del ajuste fiscal. “El peso se ubicará cerca de su nivel técnico más fuerte que es $4.800, pero no descartamos volatilidad adicional ante el compor- tamiento de las materias primas y las fuertes volatilidades que se dan por los anuncios de China y la Unión Europea, que afectan demanda y oferta de petróleo.



