Dólar sigue sobre los $4.600, ¿qué factores han influido en el precio?

Tras la escalada que vio el dólar en la jornada del jueves luego de las declaraciones del Presidente Gustavo Petro sobre poner impuestos a los capitales golondrinas, la divisa retrocedió el viernes, pero se mantuvo por encima de los $4.600.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar cerró este viernes en un precio promedio de $4.606, es decir, cayó 21 pesos frente a la TRM con que abrió, que fue de $4.627.



El precio de apertura del mercado fue de $4.627,50, mismo volumen que la TRM pautada para la jornada. En el transcurso del día, la divisa se negoció a un precio mínimo de $4.577,11 y a un precio máximo de $4.637,00, bajando $18 hasta alcanzar los $4.620,00, que fue el último precio que marcó la jornada.



Al final de la jornada del viernes, se contabilizó un volumen total negociado de 1.090 millones de dólares.



La respuesta positiva del mercado se dio también tras el parte de tranquilidad que envió el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, este jueves, cuando aseguró que no se tomarán medidas contra los capitales foráneos.



“Quiero señalar en forma muy enfática, en nombre del Presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a proponer impuestos a los egresos de capital. En otras palabras, no hay ningún temor para los inversionistas, y más aún, celebramos que los capitales extranjeros estén entrando al país a través de inversiones de portafolio para invertir en TES”, aclaró el ministro al respecto.



Vale la pena mencionar que el alza que viene reflejando la divisa viene desde hace varias semanas en los mercados de economías emergentes y obedece, también, a la incertidumbre por la posibilidad de una recesión mundial y la salida de capitales hacia EE. UU.



Diego Gómez, analista de mercados internacionales de Corficolombiana, explicó también que “la depreciación en la mayoría de monedas en el mundo se ha visto impulsada por la fortaleza global del dólar en un contexto de normalización monetaria agresivo e incertidumbre por posibles ‘aterrizajes forzosos’ de las economías desarrolladas”.



Así mismo, Theodore Kahn, analista de Control Risks, dijo por su parte que “los movimientos del dólar tienen mucho más que ver con las condiciones económica a nivel global y en Colombia que con los trinos o declaraciones del presidente u otros funcionarios”.



Kahn mencionó que la fortaleza del dólar en esta coyuntura es un fenómeno global, “que refleja factores como las perspectivas negativas del crecimiento global y las subidas agresivas de las tasas de interés por parte de la Fed en los recientes meses”. Ambos factores hacen más atractivo para los inversionistas tener activos en dólares, aumentando la demanda de dólares frentes a otras monedas.



El experto reiteró que Colombia también sigue presentando niveles de deuda pública, balanza externa y de déficit fiscal relativamente altos, lo cual genera cierta incertidumbre por los inversionistas. “En este sentido, las declaraciones de Petro y Ocampo no son los más importantes. Además, no hay que preocuparnos tanto por el trino de Petro, ya que un impuesto sobre flujos de capital de corto plazo ha sido parte de la receta de política pública de países como Chile y incluso el FMI ha respaldado estas medidas”, aseguró.



