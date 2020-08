Dólar cierra otra semana al alza y supera los 3.800 pesos

Al cierre de la jornada de este viernes, el dólar en Colombia subió 37 pesos y terminó la sesión en un precio promedio de 3.829 pesos. La TRM para el día fue de 3.792 pesos.



Con esta alza, la divisa estadounidense ajustó su séptima semana alcista en el país. Pese a registrarse fuertes correcciones del dólar a nivel global durante todo el mes de agosto, en el mercado colombiano la divisa parece no tener techo y continúa con su senda alcista.



Entre el martes y este viernes, la moneda extranjera subió $46. En el arranque de la semana la TRM fue de $3.783.

¿POR QUÉ NO CAE EL PRECIO DEL DÓLAR EN COLOMBIA?



Temas como las extensiones en las cuarentenas, la lenta implementación de planes de reactivación de los principales centros industriales del país y otros temas que generan gran expectativa como una posible reforma tributaria pos-pandemia, limitan el atractivo de los inversionistas hacia el mercado local, pese a ser uno de los mercados más “baratos” del mundo actualmente.



Según Alexander Ríos, analista de Inverxia by estratégica, el índice EEM, que indica el desempeño de los mercados emergentes, ajusta 5 semanas al alza, logrando recuperar el nivel previo a la pandemia e indicando un apetito por el riesgo en este tipo de países; no obstante, economías como la colombiana no parecen estar en el radar de los grandes inversionistas internacionales de portafolio, lo que implica una lenta recuperación en el mercado bursátil local y un dólar que no cambia su hoja de ruta alcista.



Inverxia by estratégica calcula que para la próxima semana, el rango técnico de negociación de la divisas estará entre los $3.800 y $3.900 de mantenerse la tendencia alcista y el bajo apetito por los activos de riesgo colombianos.



De darse, un cambio de dirección los objetivos estarán entre los $3.780 y $3.730 pesos por dólar. No obstante, la tendencia estructural para la divisa en el mercado colombiano continua siendo alcista.



La moneda estadounidense cotiza por encima de los 3.600 pesos desde que la pandemia del coronavirus apareció en el país en marzo pasado, incluso en una semana estuvo por encima de los 4.100 pesos.