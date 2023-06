Tensiones políticas: por qué el dólar subió en diciembre y ahora baja

La volatilidad del dólar se puede presentar por diversos motivos que pueden ser de índole netamente económica, como la confianza de los inversionistas ante un panorama financiero en un país determinado, o por situaciones políticas y productivas.

Colombia no ha sido ajena a esta fórmula, teniendo como prueba el hecho de que la divisa norteamericana ha tenido una enorme volatilidad respecto al peso colombiano. Sin embargo, puede resultar llamativo el hecho de que el comportamiento del dólar actualmente en el país resulta contrario al que tuvo en el pasado mes de diciembre, esto a pesar de que ambas épocas tienen en común la tensión política.



Las razones pueden ser explicadas desde diversos ángulos y se pueden explicar de diferentes formas, algo que no es exclusivo del país, pues es una condición que no es ajena al resto del mundo, en especial a los mercados emergentes.

Tensiones políticas

Según explica Hernando Zuleta, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, una de las principales razones por las cuales la cotización del dólar respecto al peso ha tenido un comportamiento alcista al cierre del 2022 y a inicios del 2023 ha sido el temor causado en algunos sectores por el armado del paquete de reformas.



"A finales del 2022 e inicios del 2023 teníamos un Gobierno con reformas radicales, para bien o mal, y eso generaba temor", explicó.



En esto ahonda Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, mencionando que el factor político si tiene importancia para la cotización del dólar, teniendo en cuenta factores internacionales como las tasas de interés.



"El tema político profundiza, hacia un lado o hacia el otro, los movimientos. Pero la tendencia principal del dólar es por lo internacional, porque el país se ha venido moviendo en la misma dirección que el resto de monedas en Latinoamérica".



El economista explicó que la gran diferencia que hay entre el comportamiento alcista del dólar en diciembre de 2022 en comparación a cómo se está comportando la divisa en la mitad del 2023, desde el ámbito político, radica en los riesgos que pueden tener el paquete de reformas del Gobierno.



"Las reformas del gobierno Petro van en una dirección que genera riesgos fiscales, teniendo en cuenta que las cuentas fiscales, históricamente, han sido un gran factor de preocupación para los mercados", sostuvo.



Zuleta agrega que la posición del Gobierno frente a las reformas también ha sido un factor clave para la cotización del dólar en el país.



"Hoy hay una fuerte tensión política que reduce el poder de maniobra del Gobierno y en ese sentido la radicalidad de las reformas se percibe menos fuerte. Las reformas afectan las expectativas dependiendo de qué tan radicales sean. Entre más débil, menos impacto.", mencionó.

Transición energética

Otro de los puntos que concierne al país frente a la volatilidad del dólar es el de la transición energética, pues, a sabiendas de que el petróleo y el gas han sido, de alguna manera, importantes en el abastecimiento energético en el país, lo que, en caso de llevarse adelante este proyecto, dejando de lado nuevas exploraciones, puede crear un interrogante de la seguridad energética del país y, por lo tanto, escepticismo por parte de los inversionistas.



"La transición energética ha generado mucha tensión y ansiedad en los mercados porque, básicamente, hay mucha incertidumbre sobre lo que pasaría si se dejan de otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. El país depende en el flujo de divisas del comercio, en un 50 % del flujo de exportaciones de estos dos recursos. Esos son 30.000 millones de dólares anuales en divisas para el sector petrolero y de carbón", mencionó.



Por lo tanto, según mencionan los expertos, los comportamientos de la divisa estadounidense, respecto a las épocas en referencia se explican por las tensiones gubernamentales.



Un aparente debilitamiento en la gobernabilidad del presidente, derivada de una tensión política, según los expertos, ha calmado las aguas en la postura del Gobierno frente a la aprobación de las reformas en el presente; mientras que en diciembre del 2022, factores como la falta de sincronía entre los ministerios y la transición energética han sido los factores que han profundizado la escalada del dólar en ese entonces.



