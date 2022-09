Dow Jones baja 0,8% y Wall Street cierra agosto con pérdidas

La bolsa de N. Y. cerró ayer en rojo y el Dow Jones, su principal indicador, retrocedió 0,88 % acabando el mes con pérdidas, cuando los inversores temen que el plan de banco central de continuar elevando las tasas de interés para controlar la inflación pueda derivar en una recesión económica.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa de N. Y., el Dow Jones restó 280 puntos, hasta 31.510 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,78%, hasta 3.955 puntos. Por su parte, el índice Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, descendió un 0,56%, hasta 11.816 unidades. En lo referente al mes, el Dow cerró agosto con una caída del 4,1 %, mientras que el S&P y el Nasdaq registraron pérdidas mensuales del 4,2 % y el 4,6 %, respectivamente.



Lo que comenzó como un mes fuerte para los tres principales promedios terminó teñido de rojo después de que el pico de ganancias logrado por la bolsa a mediados de agosto empezara a descender.



La mayor caída se vio después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera el viernes pasado que el banco central debe continuar elevando las tasas de interés y mantenerlas en un nivel más alto hasta que la inflación esté bajo control. “Esos son los costos desafortunados de reducir la inflación. Pero el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor”, añadió.



No obstante, algunos inversores creían que la inflación ya había llegado a su tope y que la Reserva Federal reduciría el ritmo de los aumentos de tasas de interés. “La pregunta ahora es cuánto dolor generará la Fed y cuánto tiempo llevará reducir la inflación. El mercado está tratando de encontrar un equilibrio”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.



