Tecnología, moda y accesorios, lo que más compran 'online' en Colombia

El hábito de comprar por internet se afianza en el país, luego del acelerado crecimiento que tuvo este canal durante la pandemia.



Según una encuesta, el 78% de los colombianos consultados afirmó que realiza más compras online hoy que antes de la llegada de la pandemia. Asimismo, por la crisis que generó el confinamiento, muchos se estrenaron en el mundo del comercio virtual. De hecho, el 21% de los encuestados destacó “nunca haber hecho una compra”.



“A pesar de la reapertura del comercio, y la flexibilización de las medidas restrictivas para la contención del virus, los entrevistados confirman que han incrementado la cantidad y frecuencia de sus compras online”, indica el análisis.



El estudio ‘El consumidor online en Colombia’ que presenta la firma Gravity, experta en la operación y crecimiento del comercio electrónico, tuvo en cuenta 1.600 shoppers en línea en las principales ciudades del país. Allí se identifica que la frecuencia de compra en línea también aumentó. Es así como 63% de los compradores que hacen parte en la encuesta informa que realiza compras de manera mensual pese a que no se tiene en cuenta el abastecimiento de alimentos. El 15% de los consultados habla de compras semanales, el 10% de una frecuencia quincenal y el 38% lo hace al menos una vez al mes.



LAS RAZONES



El estudio de Gravity abordó las razones por las cuales los colombianos prefieren las compras virtuales frente a las presenciales.



Y la que más acogieron los encuestados es que:“Así puedo comparar precios en diferentes páginas web y comprar donde está el menor precio”, según señaló el 56%. Luego, el 48% los encuestados coincide con la afirmación: “Me ahorro todo el esfuerzo de transportar lo que compro, ya que me llega al lugar que indico” y otro 46% dice que prefiere ese canal porque el catálogo de los productos es más amplio.



Independientemente de la categoría, 46% de los colombianos visitan entre 3 a 5 tiendas antes de concretar la compra para realizar comparaciones de producto y precio. Entre tanto, un 21% habla de más de cinco tiendas y el 5% de solo una tienda.



Pese a que los hábitos se inclinan hacia el comercio electrónico, todavía existen temores entre las personas. El principal factor de desconfianza es que no le llegue el producto, tal como lo señaló el 48%.



Otro 29% expresa que le preocupa que lo que llegue sea diferente de lo que espera. Otro 21% dice que le genera desconfianza que su tarjeta de pago pueda ser clonada. Un 22% de los consultados dijo sentirse seguro comprando por las plataformas.



Por su parte, los factores de confianza de los compradores son: que la marca cuente con puntos de venta físicos (26%), la posibilidad de pagar contraentrega (31%), los reembolsos de ser necesarios (44%) y las pasarelas de pago reconocidas.



Sobre los productos que más adquieren las personas por plataformas, en su orden están: tecnología (55%), moda y accesorios (53%), hogar y muebles (47%) y electrodomésticos (44%).



Por su parte, entre los productos que todavía tienen barreras están computadores (8%), colchones (6%) y materiales para remodelación (5%).



Constanza Gómez Guasca

PORTAFOLIO