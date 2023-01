Por qué el 2023 sería un año más complicado de lo pensado

Las perspectivas para 2023 son cada vez menos favorables en frentes como el crecimiento, la inflación, e incluso el empleo. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, asegura que viene un año con retos importantes, entre los que también está la importancia de mantener la estabilidad fiscal.



¿Qué previsión tiene para la economía en 2023?



Estimamos que la economía creció alrededor de 7,7% en 2022, pero hay preocupaciones especialmente por la inflación, que cerró en 13,1%, muy por encima de las expectativas.



Para 2023 tuvimos que llevar a la baja las estimaciones de crecimiento. Estábamos en 2,6% y actualizamos en diciembre a 1,5%, por encima de lo que estima el Banco de la República (0,5%). En inflación estábamos en 7,6%, pero es probable que revisemos al alza. El 2023 va a ser un año más complicado de lo que pensábamos desde lo macro. Y está la necesidad de corregir dos desbalances grandes: en cuenta corriente hay un déficit cercano a 6%, y el fiscal, que cuando se suma lo del Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles supera 7% por tercer año.



¿Cómo ve la inflación y cuándo tocará techo?



El techo de la inflación lo llevamos esperando cerca de seis meses. Eso muestra que en Colombia hay una mezcla de factores de oferta y demanda. Los de oferta ya los conocemos: la cadena de suministro, el conflicto en Ucrania y el efecto sobre el precio de algunas materias primas, el fortalecimiento del dólar por la subida de las tasas de interés en EE.UU., y lo que pasó con el sector agropecuario en 2022, a raíz del paro y el fenómeno de La Niña.



También hay factores de demanda, que se sumaron para presionar los precios. La corrección de la inflación debe pasar por ambos factores. Muchos de oferta se han venido resolviendo, pero la receta de la demanda ya la conocemos y es dolorosa: la subida de las tasas del Banco de la República.



¿Qué tanto más se necesita ese impulso de política monetaria?



No se puede hablar del fin del ciclo hasta que la inflación toque el techo. Y lamentablemente con las cifras de diciembre si algo es claro es que las presiones continúan al alza. Es muy pronto para hablar de un fin de ciclo, no nos cabe duda que el Banco en la reunión de este mes tenga que subir por lo menos 100 puntos básicos su tasa de intervención.



A finales de 2022 se presentó el Plan Financiero de este año, ¿cómo ve esas metas?

Se plantea un escenario realista desde los nuevos ingresos provenientes de las dos últimas tributarias y con las necesidades de gasto. No vemos problemas grandes en el cumplimiento de las metas.



La preocupación está del otro lado, si estas metas son lo suficientemente ambiciosas como para encauzar a la economía en el camino de la consolidación fiscal y la recuperación del grado de inversión que tanto necesita el país. Ahí es donde está el debate más interesante.



¿Cómo percibe para 2023 la situación del empleo?



Al mirar la evolución del empleo desestacionalizado, aislando los efectos calendario, realmente Colombia aún no está en un dígito. La tasa en octubre había sido 10,5%, y en noviembre 10,8%, empezamos a ver un deterioro en la generación de empleo.



Colombia tiene un desempleo estructural altísimo. En 2023 seguramente vamos a tener un crecimiento sustancialmente por debajo del de 2022 es probable tener un deterioro en la tasa de desempleo.



Nuestros cálculos dicen que el año anterior nuestra tasa de desempleo estuvo alrededor del 11%, es probable que tengamos una cifra incluso por encima en 2023.



Ya comenzó a regir la nueva tributaria, ¿qué impactos proyecta?



Es difícil dar un balance general por la cantidad de cambios que se introdujeron. En su momento mencionamos que estábamos en línea con muchas de las cosas que se plantearon, pero también expresamos algunas preocupaciones por el aumento en la tributación de las empresas. Buena parte del impacto en materia económica va a depender de la destinación de los recursos recaudados. Es una reforma que era absolutamente necesaria, pero estamos muy atentos a conocer los planes del gobierno.

Este año se esperan otras reformas y el Plan de Desarrollo, ¿qué efectos pueden tener?



El Plan de Desarrollo es la hoja de ruta de un Gobierno, a través de la especificación de los planes y programas. Eso requiere una congruencia con las capacidades de inversión. Hoy conocemos las bases, sin embargo, no son todavía tan explícitas para conocer las grandes metas que se van a buscar, y eso se conocerá en la presentación en febrero.



Sobre las reformas, no hay duda que son necesarias. En el tema laboral vemos altísimas brechas estructurales, lo que muestra que nuestro mercado laboral no funciona bien, con tasas de informalidad cercanas a 60%. Y por el lado pensional hay problemas ya identificados, como la baja cobertura, (25% de los adultos mayores), y el alto costo de un sistema público que tiene una focalización bastante regresiva, es decir las clases media y alta.



Lo primero es coherencia total en términos de las necesidades; lo segundo es que aún no tenemos detalles para hacer los análisis respectivos de las propuestas esbozadas. Compartimos algunos elementos, otros no tanto, pero estamos atentos a escuchar las ideas y proponer.



Un tema que sí reitero es la necesidad de armonizar los objetivos de esa reforma con el problema fiscal, porque no estamos en capacidad de asumir nuevos problemas fiscales.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE