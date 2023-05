El doble factor de incertidumbre económico que enfrentará Colombia

Colombia es uno de los países de la región que menos crecimiento registrará este año y podría verse doblemente impactada por la incertidumbre económica externa y la interna, relacionada con factores políticos.



Así lo consideró Ernesto Revilla, economista jefe de Citi Research y quien dijo que se espera una Reserva Federal (Fed) más agresiva en materia de tasas de interés, con tres incrementos este año, cada uno de 25 puntos básicos.



Justificó esto con el hecho de que los últimos datos de inflación en Estados Unidos van a ser mayor y la Fed va a acabar en una postura de más tasa y eso va a generar volatilidad a las economías emergentes y especialmente a la colombiana por tener dos altos déficits, el fiscal y el de cuenta corriente que generan vulnerabilidad.



Consideró que en medio de la desaceleración se van a presentar menores precios del petróleo y “un entorno menos amigable en 2023 para Colombia”.



Con esto, Revilla dijo que ve una caída del crecimiento de 1,2 % este año, bastante más bajo que otros de la región y para 2024 se espera un repunte hasta el 2,5 %.



¿Qué otros factores pronostica?



La incertidumbre política se ha visto reflejada en los precios de los activos como el peso-dólar, los bonos y el riesgo país y los mercados absorben los impactos, con la discusión de las reformas y cómo se va desenvolviendo el gobierno de Gustavo Petro. Esto elimina los peores escenarios de reformas radicales que ya no se darían.



¿Las tasas seguirán altas?



El incremento del viernes será el último y el Emisor comenzará a preocuparse menos de la inflación, que en marzo tocó su máximo.



¿Y en cuánto cerrará?



Este año la inflación será del 7,4% y para el 2024 del 3,7%. En el escenario de que se mantenga la responsabilidad fiscal ya no se debería depreciar más la tasa de cambio. Obviamente los riesgos son elevados pues podría haber más depreciación y que se mantenga alta la inflación.



Para Colombia y América Latina tenemos un escenario de reto para este año por esos factores. Cuando la Fed sube las tasas es mala noticia para la región.



Tras los impactos en el dólar, la bolsa y el riesgo país, ahora se espera nueva información.



¿Cómo ven a Colombia desde afuera?



A veces los locales son más pesimistas que los extranjeros y es que día a día los locales viven con las noticias y los problemas, pero ahora que se rompió la unidad de partidos podría hacer ver que el Gobierno se radicaliza, pero también se ve desde afuera, por ejemplo, la caída de la popularidad de Petro.



Por otro lado, el Congreso con las reformas ha mostrado ser un contrapeso y eso se ve bien afuera, así como la trayectoria del país de no haber hecho default (cesación de pagos) y el consenso de mantener las políticas publicas. Eso hace pensar que hay que esperar las próximas acciones del gobierno y las reformas.



¿Qué opina del nuevo ministro de Hacienda?



Ricardo Bonilla lo que ha dicho es positivo, va en la dirección correcta.



¿Se recuperará pronto el grado de inversión?



Es prematuro lo de la calificación por la incertidumbre interna y externa. Estos procesos toman más tiempo del que se quisiera. Con esos elementos las calificadoras prefieren esperar. A nivel interno la incertidumbre se puede acrecentar, pero se puede poner fin al aumento de tasas, entrar en una inflación a la baja, mayor crecimiento y menos déficit sería positivo, pero también se podría entrar en un círculo vicioso que genere todo lo contrario y que el emisor mantenga altas las tasas.



¿Qué opina de la llegada de nuevos ministros más alineados al Presidente?



La señal no es positiva pues el mercado le había puesto peso al ministro Ocampo y era factor de estabilidad, además moderaba a la administración, pero el mercado ha ido aprendiendo que un gobierno no depende de un ministro sino del conjunto de instituciones que en el caso de Colombia han probado ser robustas. El mercado le va a dar el beneficio de la duda para ver las acciones concretas.



Además, el mercado siempre quiere al que conoce, tiene conexión y experiencia probada. La renovación del gabinete debe ser visto como un cambio de tono y de estar cómodos con quien se trabaja.



¿Y el fenómeno del Niño?



Es un factor de riesgo y lo incorporamos para Colombia como un factor de persistencia de la inflación que va a ser de las más altas de la región.

