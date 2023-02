Las nuevas alertas por el nivel de riesgo país de Colombia

Desde la pandemia, y tras la pérdida del grado de inversión que vivió Colombia en 2021, la calificación de riesgo del país se ha visto golpeada.



Este jueves 23 de febrero, en el marco del ‘Encuentro Perspectiva Económica 2023’, organizado por Camacol, el codirector del Banco de la República, Jaime Jaramillo Vallejo, aseguró que a lo largo de febrero el riesgo país de Colombia “se disparó aún más”.



Esto según lo evidencian los credit default swaps, o CDS, derivados financieros que funcionan como un termómetro de cómo los inversionistas perciben el riesgo de incumplimiento crediticio de un país.



“La percepción externa de riesgo la miramos los economistas con los credit default swaps, son operaciones financieras que básicamente son la apuesta de un inversionista en la probabilidad de que un país no pague. Entre más alto el credit default swap es más alta la percepción desde fuera de que podamos llegar a un default de la deuda de Colombia”, explicó Jaramillo.



Según el codirector del Emisor, a mediados de 2021 se percibía a Colombia con una tendencia muy cercana a la de México, pero tras perder el grado de inversión se igualó a la de Brasil, que solía ser inferior, “y después, poco a poco, nos hemos ido separando de la tendencia y en febrero se ha disparado aún más el credit default swap”, aseguró.



Según Jaramillo, la importancia de los CDS está en que esto define la tasa de interés que le cobran a Colombia, al Gobierno y al sector privado, en sus créditos externos.



Un reporte publicado ayer por 'Bloomberg' detalló también que los activos de Colombia cayeron a lo largo del mes por la inquietud generada por las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro como el proyecto de ley para modificar el sistema de salud, y también sus promesas de reducir el papel de las administradoras de fondos de pensiones y firmó un decreto que le permitirá reducir las tarifas de la energía.



De acuerdo con la agencia de noticias, esto se tradujo en “una liquidación rápida que causo que la moneda, los bonos y las acciones del país cayeran con fuerza mientras los inversionistas analizan hasta dónde llevara sus reformas el presidente izquierdista”.



Los costos de asegurarse contra el incumplimiento crediticio, o los credit default swaps, aumentaron este mes más que los de cualquiera de sus pares latinoamericanos, indicó también la agencia. Y puntualizó que la deuda denominada en pesos, que depende en gran medida de los compradores extranjeros, ha sido la que ha registrado la mayor caída en los mercados emergentes.



De acuerdo con Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, hay que tener en cuenta que los CDS son un indicador dinámico, cambian todos los días y tienen una correlación global, pues cuando se incrementan sucede en todos los países, y lo mismo pasa cuando descienden.



“El primer mes del año fue algo de calma. Sin embargo el indicador se mantiene por encima del de otros países. Esa prima de riesgo adicional que se viene presentando desde el año pasado permanece en el tiempo”, mencionó Ballén.



Para el experto, hay unos factores globales que están haciendo que la prima de riesgo se eleve, la menor liquidez global, como el incremento de tasas o que los bancos centrales ya no están comprando activos financieros.



“Hay un fenómeno que ha influido también, el famoso factor interno, pues recientemente se ha presentado incertidumbre en relación con los anuncios del Gobierno, relacionados a la pensional, las reformas a la salud, el cambio en las reglas de juego como el no aumento de peajes o tomar el control de la regulación de servicios públicos. Todo eso altera algo el panorama, genera algo de nerviosismo, y todo eso se ve reflejado en este tipo de indicadores”, aseguró Ballén.



El experto mencionó también que el saldo de deuda de Colombia es “muy elevado”, y que las decisiones fiscales tras la tributaria y la renta petrolera apuntan hacia otras prioridades.

Mercado percibe mayores desafíos hacia el futuro



En el marco del evento de perspectivas de Camacol, Juana Téllez, economista jefe de BBVA para Colombia, y Camilo Pérez, director de investigaciones económicas de Banco de Bogotá, resaltaron algunos riesgos que tiene el país.



“Creemos que las tasas de interés del mercado de depósitos van a bajar más lentamente de lo que subieron ... también que la tasa de cambio va a seguir por encima de $5.000, también por la incertidumbre política, hay entre cinco y diez reformas en el panorama”, aseguró Pérez, quien reiteró que la economía está ante un escenario de incertidumbre e inquietudes que pueden afectar la visión de los inversionistas.



Por su parte, Téllez destacó que la desaceleración que se espera para la economía en 2023 vendrá atada a una menor generación de empleo. “La perspectiva de una reforma laboral que aún no conocemos también genera incertidumbre”, indicó la economista.



