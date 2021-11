Estimaciones apuntan a un PIB de 12,3 % para tercer trimestre

La reactivación continúa afianzándose y el dato del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre que entregará este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmaría la intensidad de dicho crecimiento.



Las estimaciones apuntan a un resultado cercano a 12,3 % en promedio. El centro de estudios económicos Fedesarrollo apunta, por ejemplo, a un dato de 12,7 % para el periodo julio-septiembre de 2021, mientras que otras entidades como Corficolombiana se van por un dato de 13 %, en el tercer trimestre.

Según Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, este desempeño estaría impulsado “por el consumo privado (+23%) y las exportaciones (+22%), estas últimas repuntarían tras el impacto negativo del paro en el segundo trimestre. Por su parte, la inversión fija crecería a tasas anuales cercanas a 12%, con aportes positivos del componente de vivienda y de maquinaria y equipo, pero una contribución negativa de la inversión en edificios no residenciales y obras civiles”.



La proyección de Banco de Bogotá apunta a que la economía habría crecido 12,9 % anual en tercer trimestre, mientras que desde Itaú se estima un crecimiento de 12,4 % anual, impulsado por una recuperación sectorial generalizada, y en particular un desempeño favorable del comercio, la industria y la minería.



“Con la economía afectada negativamente por el malestar social y una tercera ola de covid-19 en los meses de abril y mayo, se espera que el resultado del tercer trimestre sea mucho más favorable, anotando una expansión del 5% frente al trimestre inmediatamente anterior”, explicó Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas para Itaú.



Según la economista, la ganancia trimestral también estaría soportada en el incremento en los precios de materias primas, la recuperación de los indicadores de confianza, y estímulos fiscales y monetarios.



Otras estimaciones son más altas, como la de Asobancaria, que está en 13,1%. De acuerdo con Germán Montoya, director económico de la entidad, esta cifra “se encuentra asociada al repunte del consumo de los hogares y de sectores como el comercio y la industria, en especial en julio”.



Desde XP Investments, Andrés Pardo, jefe de estrategia macro para la región, indicó que la proyección anual de la firma está en 13,1%, mientras que para la variación trimestral frente al segundo trimestre considera un dato de 6%. Según Pardo, en las variaciones anuales los sectores de comercio, industria, construcción, y actividades artísticas y de entretenimiento son las que más movieron a la economía.



Así mismo, hay apuestas más conservadoras, como la de BBVA Research, que esperan un resultado de 11,9%, así como la de Casa de Bolsa, que proyecta un dato de 11,7%.



“La base estadística se comenzaba a diluir desde el tercer trimestre, pero vemos que también será alto y eso se explica por el éxito del programa de vacunación y al poder haber abierto la economía casi en su totalidad, lo que ha tenido disparado el consumo y la demanda interna“, indicó Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, apunta a que el crecimiento del tercer trimestre estará respaldado por “una apertura más amplia de la economía a partir de junio de 2021, a una disminución en las afectaciones a la movilidad dadas por cuenta del paro y a un efecto del sector privado que se ajustó rápidamente a la nueva normalidad”.



Es por ello que el banco prevé una expansión del 11,1 % en términos anuales, y un desempeño intertrimestral de 4%, en comparación con el segundo trimestre de 2021.



“Se observan sectores convencionales como hotelería y turismo, manufactura, comercio al por menor, entre otros, aportando de manera significativa a la reactivación de la economía; ello sumado a algunos sectores no convencionales como el comercio online y a las apuestas online”, complementó Olarte.

Hay una ola de optimismo en el mercado, que ha hecho varias revisiones para el PIB de 2021 en los últimos meses. Archivo EL TIEMPO

Desde Citi la expectativa está en 11,8%. Esteban Tamayo, Economista Principal de Colombia, Perú y la Región del Caribe y América Central, destacó que “el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane muestra crecimientos de doble dígito para julio y agosto, y esperamos que septiembre haya tenido una evolución igualmente positiva aunque un poco más moderada”.



El economista destacó el crecimiento de ventas minoristas y producción manufacturera, y las mejoras en confianza empresarial y del consumidor.

INDICADORES FAVORABLES

Los datos de los últimos meses en sectores como Comercio e Industria y el Índice de Seguimiento a la Actividad Económica (ISE), así como la recuperación de las cifras de confianza, han dado pistas sobre el desempeño que podría tener el PIB en el trimestre.



En particular, los datos de julio para industria y comercio se ubicaron por encima del 20 % y al cierre del trimestre, si bien las cifras fueron inferiores, seguían por encima del 15 %. Y el ISE generó un repunte importante por la mayor apertura de sectores de servicios. Esto generó una ola de optimismo en el mercado en la que se han hecho varias revisiones para el PIB de 2021 en los últimos meses.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio