Mercado no sintió el efecto por ‘remezón ministerial’ en el Gobierno

La decisión del Presidente, Gustavo Petro, de reemplazar tres fichas de su gabinete, los exministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura) no caló en los mercados, y para los analistas, el impacto económico sería más bien poco.



El dólar registró un incremento de precio de $5,97 y la Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) para hoy es de $4,814.11 en un mercado que estuvo dinámico pues se realizaron transacciones por US$1.247 millones, cerca de US$100 millones por encima del promedio.



“No creo que esta reconfiguración del gabinete tenga ningún efecto. Los mercados y analistas están enfocados en las reformas. Ahí es donde los mercados tienen su foco dado sus efectos económicos”, aseguró José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas en Corficolombiana.



Otra fuente que pidió no ser citada dijo que tampoco ve mayor implicación económica.



“Creo que el mercado va a estar mirando con lupa es qué pasa con Ocampo. Una salida de él sí puede tener impacto, aunque dependería de quién lo reemplaza”, aseguró.



El analista político Carlos Arias aseguró que “no es extraordinaria la salida del ministro Gaviria, porque no puede existir un ministro que se oponga a las medidas de cambio y reforma y a la apuesta ideológica del Gobierno, es natural que ante una postura así ese alguien o renuncie o salga del Gobierno. Lo que sí me parece inusual es la salida de las ministras de Deporte y Cultura”.



Según el experto, allí es donde debería centrarse la atención, porque “tienen que ver con lo que pasará más adelante con las reformas” y además, colindan con la visita de los tres grandes jefes de los partidos políticos de la coalición de Gobierno Efraín Cepeda (Conservador), César Gaviria (Liberal) y Dilian Francisca Toro (Partido de La U).



“Creo que la salida de esos ministerios tiene que ver con la falta de oxígeno para las aprobaciones de la reforma a la salud y las discusiones que vienen para la reforma pensional, la laboral y el Plan de Desarrollo. Este semestre hay cuatro grandes reformas y lo que importa es que se le va a entregar oxígeno a los partidos de coalición para que avancen los proyectos”.



El presidente Gustavo Petro anunció tras dicha reunión que los partidos políticos harán propuestas al proyecto de ley de cambios y mejoras al sistema de salud.



“Hemos acordado que los presidentes de los partidos nos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital, la búsqueda en medio de esa diversidad de consensos ha sido un principio del Gobierno, indudablemente todas las reformas sociales necesitan del debate público, de que la ciudadanía toda pueda estar bien informada al respecto de estas reformas”, dijo el Primer Mandatario.



Pero también ayer aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que “los cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos”.



En el caso de la reforma a la salud, una de las que ha generado más controversia, el experto aseguró que “de seguro irá, pero con modificaciones en torno a que las EPS se transformen, pero no se liquiden. Y será un cambio gradual, no radical”.



Las reformas

En las últimas semanas la agenda legislativa del Gobierno ha estado en el centro del debate. Primero, con la radicación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la reforma a la salud, el proyecto de adición presupuestal, y ahora con el borrador que se conoció de la reforma laboral. Esta última se prevé que sea radicada el 16 de marzo, en compañía de la reforma pensional.



El borrador de la reforma laboral se estructura, entre otros temas, a partir del concepto de estabilidad laboral reforzada, que busca blindar ante posibles despidos no solo a personas en condición de discapacidad, embarazadas y prepensionados, sino también a padres y madres de familia que son cabeza de hogar.



Además, establece como límite de la jornada diurna las 6:00 p. m., que los dominicales tendrán un recargo del 100% y que los trabajadores que laboran por medio de aplicaciones en labores de reparto deberán contar contrato de trabajo.



Sin embargo, este no sentó del todo bien a una de las partes de la subcomisión tripartita compuesta por el ministerio de Trabajo, las centrales sindicales y los gremios de producción.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el articulado incluye aspectos que aumentarían los costos entre 30% y 35% a las empresas, y aseguró que le preocupan los cambios referentes a la relación entre los trabajadores y las empresas.



Así mismo, Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de los microempresarios, aseguró que los pequeños empresarios están “preocupados” por varias razones, como asimilar el contrato de aprendizaje al contrato laboral, la estabilidad laboral reforzada, o que se tome el contrato a término indefinido como regla general. “Todas las propuestas están siendo muy duras para un sector empresarial que hace un esfuerzo por mantener empleo y generar nuevo empleo”, dijo Quintero.

Vargas Lleras presentó contraproyecto a la salud



El ex vicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, radicó ayer su contrarreforma a la salud en el Congreso.



La iniciativa tiene como ejes que se mantengan las EPS y que no se afecte la medicina prepagada. El proyecto se compone por 42 artículos, y a diferencia del articulado radicado por el Gobierno pretende un trámite como ley estatutaria en lugar de ordinaria, lo que implica mayor cantidad de debates y una mayor discusión.



“Hay que salvaguardar la gestión de riesgos financieros y operativos, particularmente de aquellas EPS que cumplan con los indicadores financieros. Y preservar las redes de servicios que actualmente tienen las EPS", dijo Vargas.



