PIB de Colombia en el tercer trimestre empuja pronósticos al alza

El resultado del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre que entregó el martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), no solo mostró el dinamismo de la economía entre julio y septiembre, sino que sembró una nueva semilla de optimismo en el mercado.



El director de la entidad estadística, Juan Daniel Oviedo, destacó el dato de 13,2 % que dejó la economía para el trimestre y la tasa de crecimiento acumulada entre el periodo enero-septiembre, en 10,3 %.



Esta cifra llamaría una nueva ola de optimismo, tanto en el Gobierno como en los analistas, lo que abre la posibilidad no solo a la revisión al alza de sus pronósticos, sino también a que la economía llegue a crecer a doble dígito este año.



Tal es así que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que “hay que celebrar ese 13,2% del tercer trimestre, pues, con optimismo estamos mostrando que Colombia es un país que está logrando una recuperación exitosa. Pero más importante que ese crecimiento es ese 10,3%, una tasa de crecimiento de nueve meses que es muy significativa, y que es una sorpresa positiva muy por encima de las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)”.



Desde el gobierno, la cartera de Hacienda revisó recientemente su proyección de crecimiento del 6% al 8,5%, pero por ahora prefieren mantener una expectativa moderada.



“He sido muy cuidadoso y prudente en las estimaciones de crecimiento y lo voy a seguir siendo, prefiero ser prudente en el entendido de que creo que hay una tasa importante de crecimiento de 8,5%, sin perjuicio de que existan sorpresas positivas en lo que viene a continuación”, mencionó Restrepo a Portafolio.



El ministro destacó además, que si se compara con los países de la Ocde con los que hoy tenemos información de ese último trimestre, “somos el país número uno en tasa de crecimiento”.



Si bien las expectativas del Gobierno continúan ancladas a pesar del optimismo que generó la cifra, el mercado sí ve con otros ojos el resultado e, incluso, cree que la economía colombiana tiene posibilidades de cerrar en doble dígito el 2021.



“Es muy posible. Ese 10,3% va a terminar el año dependiendo de cómo se compare el crecimiento del cuarto trimestre con el del cuarto trimestre del año pasado, que fue -3,6%. Es posible quizás un resultado por encima del 10%. La sorpresa del trimestre fue buena, pero si miramos la proyección del Banco de la República, que está en 9,8%, ya tendría que ponerse por encima del 10%, que es uno de los referentes más serios del mercado”, indicó Felipe Campos, gerente de investigaciones y estrategia de Alianza.



Otra posición optimista, aunque más cauta, es la de BTG Pactual. “Si en todo lo que va del año vamos creciendo al 10,3%, para mantener ese 10,3% en todo el año, en el cuarto trimestre tendríamos que crecer 10,3%. No es que no se pueda, pues las sorpresas al alza se han venido dando, pero puede ser difícil, porque el efecto de base estadística es menor. No creo que terminemos en el 10%, pero sí muy cerca. La posibilidad de crecer a doble dígito está, pero creo que el mercado se moverá entre 9,5% y 10%”, aseguró Munir Jalil, economista jefe para la región Andina del banco.



Sin embargo, Jalil reconoció que el dato que dejó el trimestre “salió mejor de lo que esperaba”, lo que ya llevó a BTG Pactual a revisar la proyección anual.



“Probablemente en algunas entidades no se generen muchos cambios, pero en nuestro caso subimos el pronóstico de actividad para este año al 9,6%, porque veníamos trabajando con un crecimiento proyectado para el tercer trimestre de 10,5%, entonces ya con eso cuadramos el crecimiento económico al alza para 2021”, dijo.

Una visión similar a esta posición es la de Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, quien aseguró que el crecimiento intertrimestral, que fue 5,9% “fue muy bueno, aunque no parece sostenible”. Según Romero, este se explicó por el regreso a la normalidad tras el tercer pico de contagios y por el rebote que tuvo la economía después del paro nacional en los meses de abril y mayo.



“La tendencia sigue siendo positiva en el cuarto trimestre, pero no para mantener esa velocidad de recuperación, la base de comparación es más alta y el margen para seguir avanzando de va reduciendo. Los datos del PIB del tercer trimestre indican un ligero sesgo al alza a nuestro pronóstico de crecimiento para todo 2021 de 9,3%. Podría estar más cerca a 9,5%”, indicó el economista, a pesar de que no aseguró una revisión en su proyección hasta el momento.



Otra entidad que no ha movido aún su proyección, pero que ya está revisando las cifras del año es Scotiabank Colpatria. Sergio Olarte, economista principal para este banco, aseguró que por ahora se mantienen en 9,1%, pero que el sesgo se mantiene al alza y puede que revisen su proyección tras los resultados del PIB del tercer trimestre.



“A la mayoría nos sorprendió al alza el resultado del PIB. Creo que con lo que pasó con el día sin IVA, y lo que nos cuentan de las inversiones en el sector de edificaciones, que está mejorando, es muy probable que veamos revisiones al alza para lo que resta de 2021. Ya hay varias proyecciones entre el 8,7% y por encima del 9%, entonces la probabilidad de que haya varios actores del mercado pensando que Colombia puede crecer a doble dígito no es despreciable”, dijo el economista.



Olarte destacó que octubre y noviembre han sido meses buenos, por factores como la demanda por energía, la recuperación del sector hotelero y la demanda de gasolina, por lo que “se podría pensar en un último trimestre que dé chance a que la economía crezca a dos dígitos”. Según el experto “nos podemos acercar a ese crecimiento, pero no lo sabremos hasta que se publique el PIB de 2021 en febrero del próximo año”.



A pesar de estos resultados, otros analistas se mantienen en sus proyecciones actuales. En el caso de Fedesarrollo, Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial reconoció que “no hubo muchas sorpresas. La proyección de crecimiento de este trimestre de esta entidad en la serie desestacionalizada estaba en 12,7%, y la que entregó el Dane estaba en 12,9%. “Ese dato sigue siendo consistente con nuestra proyección de 9,5% para este año, entonces sí nos mantenemos en ese dato y por ahora no nos vamos a mover”, dijo.



Según Delgado, este es sin embargo un crecimiento “muy importante que muestra el rebote de la economía, tanto por el efecto base, como por el crecimiento de los sectores”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

Twitter: @LauraB_Elejalde