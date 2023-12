Por qué diciembre es un mes que da un respiro a la economía local

En medio del panorama de desaceleración que vive el país desde hace varios meses, analistas y expertos tienen sus esperanzas puestas en los movimientos que muestre la economía en el fin de año para los comerciantes y productores recuperen parte de lo perdido en este año y evitar un escenario de recesión técnica en los próximos meses.

El crecimiento del consumo que estimulan temporadas como Navidad y Año Nuevo son cruciales, así como los viajes que realizan miles de familias, ya sea para reunirse con sus allegados o salir de la rutina en destinos apartados.

Un reciente informe del BBVA Research se centra en los datos del DANE y su Big Data Consumption Tracker, y resalta lo que para muchos es una realidad que esperan que se mantenga: diciembre es uno de los meses que más estimula la economía en Colombia.

En diálogo con Portafolio, Mauricio Hernández, economista de BBVA Research, destacó que el duodécimo y último mes del año no es sólamente el de mayor consumo, sino que supera por un 20% al segundo lugar, que es para octubre.

Cena de Navidad iStock

“También porque el monto promedio de cada compra es el más alto, estando un 11% por encima del mes en que la transacción media es la más pequeña (septiembre)”, dijo este experto.

El impulso a este ticket medio proviene de cuatro sectores que se aceleran en diciembre: utensilios domésticos, computadores, hoteles y agencias de viajes, los cuales estimulan no solo el gasto total, sino que también determinan que el monto en cada transacción sea el más elevado.

“El reinado del último mes es aún más destacado cuando hablamos de las compras de vestuario: en diciembre se acumula un 25% del total del año, superando con creces a noviembre, que ocupa el segundo puesto con apenas un 11%, siendo las mujeres las que más jalonan el fuerte incremento”, agregó Hernández.

Estas tendencias hacen que las tiendas por departamentos, que venden desde informática hasta vestuario, sean las más beneficiadas del auge del consumo en diciembre, pero también es importante el empuje que reciben otras actividades como restaurantes, combustibles y transporte.

Navidad iStock

Estas últimas están muy relacionadas con el turismo y el mayor recorrido por carretera que hacemos los colombianos en navidad.

“Lo que sí es muy importante en términos del comercio es la desacumulación de inventarios y es que durante durante el año el comercio, la industria han venido desacumulando inventarios pero a un ritmo todavía lento por la desaceleración económica. Eso es importante porque les ahorra costos de bodegaje, costos logísticos de guardar mercancías, pero además les permite renovar la oferta”, indicó Mauricio Hernández.

Frente a los efectos que este movimiento tiene en la economía, este experto agregó que “esto sucede en todos los diciembre, es decir, este no es un caso particular de 2023 sino que en general en los diciembre sucede que el mayor gasto de los hogares se da en diciembre, por lo tanto cuando uno habla en términos de crecimiento y compare diciembre del 23 contra diciembre del 22, pues como los dos meses tienen ese impulso al alza, en realidad el crecimiento no se ve afectado por esa estacionalidad”.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio