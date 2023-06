¿Estabilización o crisis?: a qué se debe alza de activos colombianos

Los activos colombianos se están recuperando gracias a la estabilidad de la economía del país, no porque los inversionistas apuestan a que el Congreso bloqueará las reformas sociales, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Las acciones, los bonos y el peso colombiano avanzaron en los últimos días tras las denuncias de interceptaciones telefónicas y financiamiento ilegal de campañas que envuelven al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el repunte es previo al escándalo, dijo Bonilla en una entrevista telefónica con Bloomberg.



“El mercado nos está apoyando, pero no porque haya debilidad en el Gobierno”, dijo Bonilla.



Analistas de Barclays Plc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Wells Fargo & Co. y XP Investments US LLC. indican que las dificultades políticas de Petro son positivas para Colombia.



Solo en el mercado cambiario, el peso recortó más de 260 pesos en la última semana y dejó al dólar en menos de 4.200 pesos.



El mensaje de Colombia de estabilidad económica brinda calma a los mercados financieros y los inversionistas han respondido aceptando rendimientos más bajos en las ventas de bonos locales del Gobierno, dijo Bonilla.



El ministro también dijo que Las reformas impulsadas por el Gobierno no están estancadas en ningún caso y avanzan en el Congreso con debates programados para los proyectos de ley de salud y pensiones en los próximos días.



"Y los temores sobre el futuro del sector petrolero son infundados, ya que las empresas continúan explorando", agregó.



Además, recordó que si bien el Gobierno no ha otorgado nuevas licencias de exploración, se han registrado descubrimientos de gas recientes en bloques que ya se habían adjudicado.

Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda. BLOOMBERG

Recomendaciones

Alejandro Arreaza, Sebastián Vargas y Badr El Moutawakil, estrategas de Barclays, mejoraron su recomendación sobre la deuda en dólares de Colombia a sobreponderada desde ponderación de mercado, y recomiendan comprar bonos de Ecopetrol con vencimiento en 2030 a medida que Petro pierde apoyo político y mejoran los fundamentos económicos.



Brendan McKenna, estratega de divisas de Wells Fargo, dijo que si las reformas de Petro no se pueden implementar, “se elimina mucho riesgo político de la moneda”.

