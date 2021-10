Los recursos extra con los que el Gobierno podría mejorar su caja

La necesidad de recursos adicionales en medio de una crisis sanitaria no es una novedad, de allí que el Gobierno haya impulsado una reforma tributaria recientemente, con la que recaudará $15,2 billones, y esté haciendo varios esfuerzos para lograr una mayor estabilidad fiscal.



Si bien en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) para el próximo año se tiene una proyección de que los ingresos totales del Gobierno Central, con optimización de activos, estarían en $193,6 billones, lo que representa 16,2% del PIB, hay un conjunto de recursos adicionales de los cuales el Ejecutivo podría sacar partida y fortalecer su posición de caja.



De hecho, el Ministerio de Hacienda reconoce esta posibilidad, a pesar de no incluir estas proyecciones en sus cuentas. “En la medida en la que alguna de las contingencias positivas que se vislumbran se materialice en los ingresos, contribuiría a reducir el déficit fiscal y la deuda, lo cual es bienvenido en una coyuntura como la actual en la que la deuda pública se encuentra en niveles históricamente altos”, indicó la cartera.



Una de estas es la renta petrolera. Los precios internacionales del crudo han mostrado saldos favorables en las últimas semanas, y si la cotización del barril referencia Brent se mantiene como mínimo en US$80, podrían ingresar entre $7,5 billones y $8 billones a las arcas del Estado.



Además, si se tiene en cuenta que un barril a US$80 podrían impulsar la extracción adicional de 150.000 barriles promedio día (bpd), lo que representaría a la nación ingresos por $4,5 billones año de operación.



Esto sin considerar que algunas proyecciones, como la de Goldman Sachs, incluso ven posible que el petróleo pueda llegar a US$90 para fin de año. Cabe destacar que el Marco Fiscal de Mediano Plazo realizó sus proyecciones para el 2022 con un precio del barril de referencia Brent en US$63.



“Si bien en las últimas semanas hemos observado buenos resultados en relación con el desempeño de la economía nacional y de los mercados internacionales, en particular en el caso del petróleo, no debemos dejar de lado el elevado grado de incertidumbre en términos económicos que existe a nivel nacional e internacional”, aclaró, sin embargo, el Ministerio de Hacienda a este medio.



Otro elemento que podría traer buenos números para la nación es el café. El grano viene cotizándose en el mercado con precios alrededor de US$2 la libra, cuando la expectativa para este año apenas estaba en US$1,20. A pesar de que la producción y exportación ha tenido reducciones importantes este año, ya que en mayo los bloqueos impactaron negativamente a los cafeteros y sus despachos, y el último dato de producción, en agosto, muestra una reducción de 16%, los buenos precios aportarían a la nación hasta US$10 billones este año.



Café y petróleo son dos elementos que dependen en buena medida de factores externos en materia de precios, y aunque este incremento en los ingresos se ve potenciado, adicionalmente, por los niveles en los que se encuentra la tasa de cambio, desde Hacienda también se tienen presentes algunos riesgos.



“Un comportamiento positivo de los precios del café y el petróleo puede tener efectos positivos en los ingresos de los hogares, las exportaciones y el crecimiento económico de forma más general. También puede tener efectos positivos sobre los ingresos fiscales, particularmente en el caso del petróleo. Sin embargo, el comportamiento negativo en la producción de estos dos bienes contrarresta los efectos positivos de los mayores precios”, aclaró el Ministerio.

NUEVOS INGRESOS



No solo las rentas de estos commodities traerían recursos adicionales, hay otros ingresos que ya está recibiendo el país y que también reforzarán las cuentas del Estado.



Uno de ellos son los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibió el mes pasado la Nación de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que representan US$2.790 millones (aproximadamente $10 billones). Gracias a estos dineros, el Banco de la República vendió al Gobierno Nacional las reservas en DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería (TES) Clase B.



Así mismo, la venta de ISA a Ecopetrol, con la que la petrolera estatal adquirió el 51,4% de las acciones, lo que presentaba el 100% de la propiedad del Gobierno en esa empresa, le trajeron también a la Nación otros $14,23 billones.



Frente a esta operación, prevista en el MFMP, Hacienda aseguró que “contribuyen a reducir las presiones de endeudamiento que enfrenta el Gobierno", y en el caso de los DEG, se destacó que “también contribuyó a financiar el gasto social y las necesidades generadas por la pandemia”. Esta operación respondió a una estrategia de liquidez, y si bien no se obtuvieron ingresos adicionales, se consiguió financiamiento adicional, sin incrementar el endeudamiento, para cubrir las necesidades que se enfrentan.



A pesar de todas estas situaciones, la cartera de Hacienda, así como el Gobierno se mantienen cautelosos en relación con su proyección de ingresos fiscales, que se sigue anclando a lo expuesto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

Twitter: @LauraB_Elejalde