Desaceleración no se detendría en los próximos meses

El rumbo económico del país hacia una desaceleración pronunciada, al parecer no dará un giro en los próximos meses o, por lo menos, esta es la proyección de tres exministros de Hacienda que se reunieron este viernes para debatir sobre lo que viene para Colombia en mediano y largo plazo.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Una inflación que se resiste a bajar a los niveles esperados y tasas de interés en niveles muy altos, son algunos de los factores que siguen golpeando la confianza inversionista.

Los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo y Mauricio Cárdenas; se dieron cita en el 34° Simposio de Mercado de Capitales de Asobancaria, para exponer sus argumentos sobre lo que está pasando en Colombia y el Mundo en materia económica.



(La pobreza monetaria bajó 3,1 puntos porcentuales en 2022).



El primero en hablar fue Ocampo, quien sostuvo que la preocupación de los mercados ya no es la inflación, puesto que ha mostrado un ritmo descendente desde hace varios meses, sino la desaceleración que sigue avanzando.



“El Banco de la República no puede ignorar la actividad económica y el empleo. El Emisor tiene que coordinar su política con la política económica general y yo creo que es un tema muy importante sobre el que debemos trabajar”.



(De cada 100 personas, unas 37 están en condición de pobreza monetaria).



Alberto Carrasquilla, por su parte, se enfocó en la caída de la inversión que se viene dando desde hace algunos meses, destacando que la incertidumbre juega un papel importante sobre el que se deben enfocar las autoridades.



“Más o menos en plena pandemia, el mercado experimentó cambios importantes y desde entonces hemos venido tratando de adaptarnos, pedaleando, pero esos cambios nos han puesto retos para mantener el flujo de consumo. La incertidumbre nos está haciendo un daño muy grande y por eso debemos trabajar en no alentarla, sino por el contrario, generar una seguridad que fortalezca la estabilidad”, explicó Carrasquilla.



(Quibdó, Sincelejo y Riohacha, las ciudades con más pobreza monetaria).



Frente a esto, Mauricio Cárdenas sostuvo que si el Gobierno se mantiene firme en la regla fiscal, en la responsabilidad fiscal, “va a pasar que la tasa de los TES a 10 años baje rápidamente e invierta la curva de rendimientos, creando una oportunidad” que sin duda será aprovechada por los mercados y las empresas.



“La gente sigue esperando que la inflación baje y el problema es que todavía no ven que eso esté pasando y es ahí donde debemos tener en cuenta que todavía estamos a por lo menos dos años para que eso suceda. Lo que me queda claro con las tasas de interés es que el descenso va a ser más lento”, agregó Cárdenas.



(Cuándo comenzarían los pagos del bono de gasolina para taxistas).



Si bien los tres exjefes de la cartera de Hacienda mostraron diferencias en temas como el aumento de impuestos, el manejo de las tasas de interés o las acciones que debe implementar el Gobierno Nacional, concordaron en que el país debe enfocarse en temas como el incentivo a las exportaciones, el incentivo al ahorro y generar un ambiente de estabilidad que convierta al país en un mercado atractivo, tanto en lo jurídico, como en lo económico.



PORTAFOLIO