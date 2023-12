Para cerrar el 2023, el prestigioso diario económico 'The Economist' dio a conocer un listado sobre las mejores economías del mundo en el año, basándose en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y en los países miembros de la misma.



El 'ranking' fue liderado por Grecia y lo siguieron, en el 'top' 5, Corea del Sur, Estados Unidos, Israel y Luxemburgo.

En el caso de Colombia, el país ocupó la posición 22 a nivel mundial, por encima de naciones como Países Bajos, Noruega, Alemania, Suecia y Finlandia. Y a nivel de América Latina fue tercero, superado por Chile (7) y México (18).

Ante el resultado, el presidente Gustavo Petro aseguró, tras la posición de Colombia, que el país fue la tercera mejor economía de la región en 2023.

"El mejor comportamiento económico en este año en toda América Latina lo tuvieron México, Chile y Colombia. Tres gobiernos progresistas superando el estancamiento económico mundial", comentó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Pero, ¿realmente Colombia tiene la tercera mejor economía de América Latina en 2023?

La economía colombiana

Varios expertos han intentado explicar el listado de 'The Economist' sobre las mejores economías del mundo en 2023.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque (2018-2022) y actual rector de la Universidad EIA, le respondió al presidente Petro con "varias precisiones".

Primero, dijo que es correcto decir que los comportamientos de Colombia, Chile y México son los mejores en la región porque "otros países pudieron tener mejor comportamiento, pero al no ser miembros de Ocde, no entran en este listado".

Agregó que en el 'ranking' de 'The Economist' solo hay tres países latinos, por lo que Colombia se ubicó en la posición tres de "tres posibles", reiterando que se trata de un listado que solo contempla a países Ocde.

Con relación al mismo estudio realizado entre 2021-2022, Colombia pasó de la posición 14 a la 22, por lo que Restrepo aseguró que "pasamos a ser parte de media tabla hacia abajo y, de paso, perdimos el segundo lugar entre tres países latinoamericanos miembros de Ocde en este estudio".

Sobre esto último, el país se ubicó por encima de Chile en el estudio anterior y por debajo de México y ahora está por debajo de estos dos países.

Restrepo también apeló a proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para asegurar que "les irá mejor a países que claramente no son 'progresistas', como Salvador, Perú, Uruguay Paraguay, entre otros. Por lo tanto, no se puede concluir nada sobre el impacto económico superior de dicha tendencia política".

Finalmente, el experto hizo un llamado al Gobierno para recuperar el crecimiento económico del país, pues, según el estudio, Colombia pasó del segundo lugar en 2021-2022 al noveno puesto en indicador de PIB.

En redes sociales, además, usuarios cuestionaron al presidente Petro de darle credibilidad a este estudio sobre las mejores economías, pero de no validar otras publicaciones de 'The Economicast, como una que salió en octubre de 2023 sobre su baja popularidad y las dudas sobre algunas de sus políticas.

En ese momento, el mandatario le contestó al senador David Luna, quien comentó que un artículo del medio era "vergonzoso" y que "su vanidoso afán de mostrarse como un líder mundial no dio resultados".

"Mi querido amigo y senador, en la medida en que la base del artículo de 'The Economist'

es la encuesta colombiana mandada a hacer por un medio de oposición y que sabemos, contrastada con otras, es dudosa, pues pierde todo su rigor", respondió Petro.

Las cifras de Colombia en listado de 'The Economist'

Para el 'ranking' de 'The Economist' se tuvieron en cuenta las cifras porcentuales de la Ocde en variación en precios básicos, variación de la inflación, variación del PIB, tasa de empleo y variación en los precios de las acciones.



Así las cosas, los puntajes de Colombia fueron:



- Variación en precios básicos: 9,5 %.



- Variación de la inflación: 0,0 %.



- Variación del PIB: 1,4 %.



- Tasa de empleo: 4,9 %



- Variación en los precios de las acciones: -17 %.

