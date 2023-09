¿Hay riesgo de que Colombia se enfrente a la estanflación?

En medio de la lucha por frenar el elevado costo de vida y evitar una desaceleración económica que termine en recesión, mientras el mercado laboral se recupera lentamente, en Colombia está empezando a surgir un nuevo interrogante entre los analistas y expertos, relacionado con la posibilidad de que el país entre en estanflación.



Según el economista Andrés Moreno, este término se refiere a ese momento “de muy poco crecimiento, estancamiento en el crecimiento, y adicionalmente, inflación”. Si bien es menos grave que un decrecimiento o una recesión, esto se traduce en un congelamiento del aparato productivo del país, mientras los precios están por las nubes.



Este debate se avivó luego de que la semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), advirtiera que “la zona euro ha entrado en una situación muy próxima a la estanflación”, producto de la desaceleración que han generado, entre otras cosas, el alza de tasas de interés del Banco Central Europeo.



Frente a cómo saber que un país entra o está cerca de entrar en este fenómeno, cuyo nombre viene de unir las palabras “estancamiento” e “inflación”, Moreno Jaramillo explicó que se deben tener en cuenta dos aspectos claves: un crecimiento de la economía muy bajo y unos precios altos persistentes en el mercado.

Economía colombiana CARLOS ORTEGA / ARCHIVO EL TIEMPO

“Cuando decimos que se estanca la economía es porque vemos un desarrollo nulo o extremadamente bajo, de indicadores como el PIB (...) ahora bien, esto se conjuga también con el desempleo y allí se analiza, teniendo en cuenta la inflación”, explicó el experto.



Si bien personajes como el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostienen que Colombia ya está en un período de estanflación y que esto será un fenómeno pasajero que no afectará, entre otras cosas, la dinámica de tasas de interés, es necesario revisar a fondo lo que está pasando con la economía del país.



Actualmente, la Nación atraviesa por un escenario en el que la inflación se mantiene en dos dígitos (11,43%) y según proyecciones de Fedesarrollo se prevé “que a final de año la inflación cierre en 9,43% (en un rango entre 9,19% y 9,84%)”.



Adicional a esto, el Dane reportó la semana pasada que el ISE, en su serie original, se ubicó en 122,33, lo que representó un crecimiento de 1,18% respecto al mes de julio de 2022, cuando fue de 120,90; mientras que expertos de Asobancaria esperan que el crecimiento económico ronde el 0,9% a final de año.



Si se revisan estos valores y se toman en cuenta los conceptos ya mencionados, los expertos consultados por Portafolio coinciden en que el país, si bien no está en un período de estanflación, no debe bajar la guardia y descartar esta posibilidad en el mediano plazo.



¿Qué está pasando?



Según Miguel Gómez Martínez, decano de Economía Universidad del Rosario, “hay un desafío de muy corto plazo que es naturalmente el tema de inflación, que está muy relacionado con dos variables que preocupan insistentemente el precio del petróleo y obviamente la profundidad del fenómeno de El Niño”.



“Vamos a tener que tragarnos el sapo de tener un crecimiento muy bajo en el 2024 y probablemente en el 2025. Porque de lo contrario, el fenómeno inflacionario nos va a coger ventaja”, explicó.



Frente a qué hacer para evitar que el país entre en estanflación, Andrés Moreno destacó que “lo que se tiene que hacer es proteger la productividad, impulsar la creación de empresas y de empleo, para que acá se pueda crear, se pueda formar, todo lo que hace falta, para que empresas puedan importar todo lo que acá hace falta en Colombia y no haya inflación. Evitar que el capital extranjero se vaya”.

Economía colombiana iStock

Así las cosas, si bien la estanflación parece un fenómeno no tan cercano para el país, lo más importante es preparar la economía para el choque y evitar a toda costa que el estancamiento se agrave por la desaceleración y termine en una contracción que le pase factura al país durante los próximos meses.

Proyección de Minhacienda

De acuerdo con las proyecciones entregadas a mediados de este año por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el Gobierno Nacional espera que el crecimiento económico para el país ronde el 1% o el 1,8% para finales de este año.



Minhacienda también aseguró que el incremento de tasas de interés estaría llegando a su fin, añadiendo que se busca que estas no se suban en las próximas juntas del Banco de la República y que su disminución comience en septiembre.



DANIEL HERNÁNDEZ

Periodista de Portafolio