Política petrolera del Gobierno tumba acción de Ecopetrol en la BVC

La incertidumbre de una cada vez más esperada recesión en el mundo ha sacudido a los mercados internacionales, de los cuales la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) no es ajena, no obstante, junto a la propia indeterminación de la política económica local, forman un cóctel que está arrastrando a caídas importantes al mercado bursátil de Bogotá.



(Más alternativas de inversión, tarea del mercado de valores del país).

“El factor internacional destaca que los mercados de renta variable a nivel global están descontando una posible recesión en las principales economías y hay factores locales relacionados con el incremento de la percepción del riesgo país sumado a la reforma tributaria en curso y a la reforma pensional en un futuro cercano”, dijo Roberto Carlos Paniagua, analista de renta variable de Casa de Bolsa.



De acuerdo con los recientes datos de la propia BVC y la plataforma Refinitiv, el mercado accionario colombiano acumula una caída de 19,62% en lo que va de año y en el mes ya está cercana al 8%, concretamente del 7,97%, mejorando levemente este miércoles, luego de un rebote generalizado en la región. En esta jornada, el Msci Colcap, el principal indicador, cerró en 1,132.46 puntos, un valor considerable frente a los 1.112,84 puntos del lunes, el valor más bajo desde 2020.



En la más reciente jornada, la acción que más se valorizó fue la preferencial del Grupo Argos que creció 6,11%, seguida de Banco de Bogotá con un 2,75% y la estatal Ecopetrol que se recuperó de su inicio, pero no le bastó para cerrar con un tímido 2,08% en $2.061 por acción.



Por su parte, sin dividendo Grupo Energía de Bogotá cayó 7,19%, Hcolsel retrocedió en 5,98% y Celsia también cayó en 2,25%.



“El 95% de las acciones en Colombia están en situaciones similares y con una aceleración en la caída desde junio (toma de posesión del presidente Petro)”, explicó Orlando Santiago, gerente de Fénix Valor.



(Colombia, entre los países con menor inclusión financiera del mundo).



Pero como coinciden los expertos consultados, este es un fenómeno de carácter global, principalmente. Por ello, al comparar con los países de la Alianza del Pacífico (que buscan integrar estos mercados), el retroceso mensual es evidente en Chile (-6,27%), mientras en México y en Perú se presentan leves alzas de 1,74% y 2,54%, respectivamente, que aún podrían verse mermadas. Ahora bien, en el término del comportamiento anual, solo la Bolsa de Santiago sostiene un registro positivo, según Refinitiv.



Asimismo, los expertos sintonizan en el que si bien la influencia internacional continuará en el escenario, el gobierno de Gustavo Petro puede calmar la tempestad local.



“El mercado accionario local evidentemente es pequeño, poco profundo, en la práctica poco atractivo para nuevos emisores, entre otras, pero es muy representativo de nuestra economía; la mayor parte del sector petrolero, energético y bancario está representado (...) El deterioro de este mercado incrementa el costo del capital para estas empresas y sectores (...) Un buen mensaje debería dar indicios de estabilidad jurídica, respeto por la institucionalidad (reguladores, entre otros) y un mínimo aprecio por la importancia que tiene para el país los emisores de este mercado”, señaló Andrés Duarte Pérez, director de renta variable de Corficolombiana.



¿La tormenta de ecopetrol?



La compañía más importante de Colombia es su petrolera estatal Ecopetrol, la cual está en el ojo de la tormenta, en un contexto que mezcla una reducción por la demanda de hidrocarburos a nivel mundial y un escenario local donde se pone en tela de juicio continuar los procesos de exploración para aumentar las reservas.



“Sí es claro que la acción de Ecopetrol se desligó del resto de petroleras a nivel mundial desde las elecciones y es claro que es por la discusión de las nuevas reservas (...) El caso es que esta compañía es muy particular, porque no tiene grandes reservas y la forma en la que los inversionistas habían aceptado esa dinámica es porque es una compañía que ha mantenido las reservas constantes (...) El anuncio de los nuevos contratos petroleros toca un nervio delicado para su acción y es que ese balance, que es delicado, lo desequilibra completamente”, dijo por su parte Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión e Alianza Valores.



De acuerdo con el experto, la acción de la petrolera puede estar entre 50% y el 70% por debajo en valorización de las petroleras que normalmente tenían una relación con ella. Así, el título de Ecopetrol duplicó las pérdidas de todo el mercado local.



Es preciso recordar que la acción de la empresa petrolera partió desde los $2.720 a principios de este año, alcanzando su pico máximo de $3.607 en abril, cuando a nivel mundial, repuntaban los precios internacionales por la guerra en Ucrania.



(Bolsa de Colombia y GGGI promueven emisión de bonos sostenibles).



Desde el 7 de junio la cotización bursátil de Ecopetrol entró en caída libre, pasando de $3.290 a $2.005 para el 23 de ese mismo mes.



A partir de allí, la acción de Ecopetrol no ha superado el umbral de los $3.000 y sus volúmenes de cotización no trepan de los $30 millones. Hace dos días, el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con el peor día de la BVC, la acción cayó hasta los $1.970, el valor más bajo en todo el año en curso, y un registro que no se contemplaba desde noviembre de 2020, en el desarrollo de la pandemia.



Reformas, cartas de incertidumbre locales

Los analistas consultados por Portafolio coinciden al unísono en que la incertidumbre sobre el contenido de las reformas que pretende el nuevo gobierno de Gustavo Petro, entre esas, la tributaria y la laboral, así como la política energética, son un gran contribuyente a este comportamiento bajista del mercado de valores y, en la medida en la que se aclaren los puntos de los textos legislativos, esto podría contribuir a relajar las presiones.



“El resultado de la reforma tributaria incidirá en el atractivo relativo del mercado accionario, además de obligar a revisar la situación fiscal actual y esperada del país, junto con los ajustes requeridos”, dijo por su parte Andrés Duarte Pérez, de Corficolombiana.



A su vez, Felipe Campos señaló que lo que diga el Gobierno tiene que ser “de alto calibre” para poder generar un verdadero impacto.



PORTAFOLIO