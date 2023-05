¿Cuál es el riesgo para Ecopetrol si no se paga el déficit del Fepc?

Recientemente, la representante a la Cámara Katherine Miranda hizo un llamado para resaltar la importancia de que se realice el pago del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).



La representante por el Partido Verde señaló que es indispensable que el Gobierno mantenga el pago por $18 billones al Fepc, así como lo había proyectado el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, puesto que de lo contrario podría tener un efecto negativo en la salud financiera de Ecopetrol y en la Regla Fiscal.



(Vea: ‘Los meses más duros de mi vida’: Ocampo sobre su paso por Minhacienda).

Esta advertencia fue respaldada por el extitular de la cartera de Hacienda, quien además agregó que el déficit de 2022 es mayor a los $30 billones.

Apoyo a la Presidenta de la Comisión 3a de la Cámara. El déficit de Fepc fue una pésima herencia de Duque, pero el Gobierno Petro tiene que pagarlo, por respeto a la Regla Fiscal y sanidad de las finanzas de Ecopetrol. Más aún, el deficit de 2022 es mayor: cerca de $30 billones. https://t.co/oLTWRlaxFI — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) May 24, 2023

Lo que dice Ocampo



En entrevista con Caracol Radio, el exministro de Hacienda habló sobre los riesgos que podría significar para Ecopetrol el no realizar el pago de esta deuda, ya que provocaría que la compañía petrolera entre en una situación de iliquidez.



"Desde el punto de vista de las finanzas de Ecopetrol, lo que acontece es que todo el subsidio al consumo de combustibles, que se da a través del Fepc, lo incurre la estatal y el Gobierno lo paga con un año de rezago; es decir, este año pagamos el déficit de 2022. Es absolutamente esencial pagarlo porque sino se encontraría en una situación de iliquidez", explicó.



(Vea: Gobierno Petro estaría dispuesto a pagar toda su deuda a Ecopetrol).



Para dimensionar mejor la situación, Ocampo hizo referencia a que durante diciembre de 2022, cuando se encontraba a la cabeza del Minhacienda, hubo un problema de liquidez con la petrolera y que para evitarlo se hizo una inyección por $4 billones como pago de parte de ese déficit del año anterior.



El exministro también enfatizó que, si bien tiene claro que el Gobierno va a cumplir con este desembolso, aún no está claro cómo se va a garantizar la salud financiera de la petrolera estatal.



"Yo entiendo que el Gobierno quiere pagar, pero el mecanismo que se había acordado era un cruce de cuentas entre los dividendos que recibía la Nación por cuenta de Ecopetrol y una parte sustancial de ese déficit no está en las cuentas del Gobierno. Lo importante es saber cómo se va a pagar", señaló.



(Vea: Las razones por las que la gasolina en Colombia no para de subir).

Ecopetrol. Archivo El Tiempo

¿Qué es el Fepc?



El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se creó hace más de 15 años con el objetivo de blindar a los precios nacionales del combustible, y el bolsillo de los colombianos, de los choques internacionales. Pero esa compensación se siguió subsidiando durante la pandemia, a pesar del incremento en los precios del petróleo a nivel nacional, y por ende de la gasolina.



(Vea: El ACPM representa cerca de 60 % del déficit del Fondo de Combustibles).



Para sanear ese hueco en las finanzas, desde octubre de 2022 el Gobierno puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a los combustibles, y se comenzó a incrementar el precio de la gasolina.



Al cierre del 2022, el déficit generado por cuenta del Fepc era de alrededor de $36 billones. Sin embargo, y de acuerdo con el actual Minhacienda, Ricardo Bonilla, a la fecha, este se ha logrado bajar a $32 billones.



PORTAFOLIO