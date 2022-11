Tributaria debe cuidar no afectar inversión, dice José Manuel Restrepo

Las discusiones sobre el futuro de la educación y los nuevos retos a los que se enfrenta el sector se han convertido temas de agenda. En este contexto, nuevos líderes están asumiendo las riendas de universidades como la EIA, de Envigado. Este es el caso de José Manuel Restrepo, rector de este centro que tiene 2.300 alumnos. El exministro de Hacienda, habló con Portafolio, también, sobre la reforma tributaria.



¿Cómo fue el cambio de ministro de Hacienda a rector de la EIA?



Retornar del Ministerio a la educación es volver a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida, que es la formación de personas y la generación de conocimiento. El tránsito no es nada distinto a la expresión de lo que ha sido mi pasión, que es formar instituciones y contribuir que a través de ellas a que se genere cambio y desarrollo en nuestra sociedad.



¿En que se va a invertir en la universidad y cuánto va a costar?



Hemos identificado que la prioridad la debemos tener en ingeniería. Además, tenemos un programa nuevo de medicina que arranca junto con el hospital Pablo Tobón Uribe y además está proyectado un nuevo edificio para la facultad. En las áreas económicas, invertimos en un énfasis en bioeconomía y administrativa.



En 2023 tenemos planificadas inversiones que pueden estar del orden de $14.000 millones a $20.000 millones.



¿Cómo van en materia de acreditación?



Hoy contamos con una certificación en el 100% de los programas acreditables. Hemos avanzado en procesos de acreditación internacionales. La pandemia cambió las perspectivas temporalmente en EIA, en las que cerca del 50% de la población de pregrado, normalmente tenía doble titulación con universidades extranjeras.

Es decir que hay un acento muy marcado en intereses internacionales y doble titulación. Esperamos seguir retomando esa senda para que no sea el 50%, sino un porcentaje mayor.



¿A qué retos se enfrenta la educación superior en Colombia?



Tenemos que lograr que el sistema reconozca la característica de ser mixto, donde hay instituciones oficiales y no oficiales que necesitan formas de financiación para atender la preocupación de mayores niveles de cobertura. Ahí hay un gran desafío con Icetex en el diseño del programa de Ingreso Contingente, para encontrar alternativas que garanticen ese financiamiento del sistema. También es indispensable avanzar en materia de calidad, fortaleciendo la educación básica y media en su integración con la educación para el trabajo y la de alto nivel en ciencia y tecnología.



Igualmente, hay que avanzar en términos de cuáles van a ser los nuevos programas que se necesitan en este país en el mediano plazo. Hay que trabajar en cuál es la oferta educativa que necesita el sistema de educación superior colombiano para los próximos 30 o 40 años.



¿Cómo ve el presupuesto para la educación del gobierno actual?



Yo comulgo con los propósitos que ha señalado el ministro de Educación que son urgentes. Una visión cuidadosa del Sistema General de Participación, indispensable no solamente desde el punto de vista de la educación superior, sino desde la básica, media y primaria.



Además, la reforma al Icetex, para recibir mayores niveles de recursos para propiciar cobertura. En tercer lugar la reforma del sistema de educación superior (la Ley 30 del 92) incluyendo cómo va a ser la regulación de la vigilancia del control del sistema, la discusión sobre la Superintendencia de Educación.



¿Cómo ha sido la conexión con el sector privado antioqueño?



Uno de los valores agregados de la universidad es que ha logrado tener una relación estratégica con el sector empresarial. Hay una relación simbiótica permanente entre la empresa y la academia, en la que se fortalecen células de innovación que son espacios se desarrollan dentro de la universidad con el sector empresarial alrededor de productos y empresas. Yo quiero avanzar para que a través de esta universidad tengamos parques tecnológicos como sucede en algunas universidades del mundo en donde hay espacios físicos adicionales.



¿Cómo ve el tema de la reforma tributaria?



La reforma tributaria se necesita en la medida en la cual hayan programas sociales nuevos. El nuevo Gobierno requiere de recursos adicionales, que no estaban contemplados originalmente. Se debe tener mucho cuidado en no afectar la dinámica productiva del país, porque se necesita de la inversión extranjera directa para financiar el balance en cuenta corriente y esa es importante para mantener la estabilidad en la tasa de cambio, entre otros temas.



En la medida que la reforma genere preocupaciones en la inversión extranjera directa o la inversión en general, es un hecho que tiene dificultades. Creo que es importante hacer ajustes, para que no afecte al sector de hidrocarburos y minero-energético. Se debería cuidar de no elevar excesivamente la tasa combinada de impuesto de renta entre los socios y la empresa porque de lo contrario se desmotivaría la inversión en el país.



Es necesario no generar fuertes aumentos de precios, ni mayores niveles de inflación en algunos productos, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Si se logra ese cometido va a ser un instrumento valioso para financiar programas sociales que hoy el país necesita porque estamos saliendo de la pandemia y viviendo un momento difícil, no solamente para la economía como la nuestra y para la del mundo.

