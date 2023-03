‘Desde hace 100 años educamos financieramente’

Archivo particular

Peter Simon, director general del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI), estuvo en Cartagena presidiendo el Encuentro Internacional de Líderes de Banca Retail del organismo, fundado en 1924 y que cuenta con 88 miembros de 65 países. Es la asociación bancaria más antigua y en la que por Colombia sólo está el Banco Caja Social.



¿Cuál es el aporte de las cajas de ahorro y bancos minoristas a la sociedad?



Tiene sus raíces en el Siglo de las Luces, en el siglo XVIII. Por un lado, se basa en el principio de dar a todo el mundo una plataforma de autoayuda y, por otro, en la idea de invertir el dinero de una región para fortalecerla en aras del bienestar de las personas. Las cajas de ahorros se crearon bajo dicho concepto y dirigidas a las clases más pobres que no tenían acceso a servicios financieros, para capacitarlas.



Las cajas de ahorros nacieron en comunidades trabajadoras y ayudaron a desarrollar el hábito de ahorrar para acumular recursos con los que hacer frente a tiempos difíciles y su papel es esencial para apoyar a familias y comunidades que, fortalecidos por el ahorro, puedan afrontar adversidades y crear prosperidad.



¿Cuáles son los aprendizajes de la pandemia?



Las cajas de ahorros demostraron que, en tiempos difíciles, respaldan a sus clientes más vulnerables y las economías locales. También puso de relieve lo importante que puede ser el ahorro. Las personas resilientes tienen ahorros y crean sociedades resilientes. Millones de personas en todo el mundo pudieron hacer frente a la reducción o falta de ingresos en la desaceleración económica creada por los confinamientos, gracias a sus ahorros.



El papel de las cajas de ahorros y de los bancos minoristas quedó muy claro pues proporcionan una forma segura para hacer crecer los ahorros, y abren las puertas a las personas, incluidas las de bajos ingresos, a otros productos financieros. La lección principal fue que la educación financiera es esencial para construir sociedades resilientes y debemos seguir fomentándolas.



La mayoría de las cajas de ahorros tienen programas de educación financiera y estos deben crecer. El papel de los sectores público y privado son esenciales para garantizar que incluso las personas más vulnerables la reciban.



¿Cuáles son los principales factores involucrados en el desarrollo del sector?



Son varios: la digitalización. Las entidades del sector son instituciones arraigadas en una larga tradición, flexibles, capaces de evolucionar con los tiempos, y una de las formas de atender a todo tipo de clientes es con la digitalización. Es una tendencia que comenzó hace una década pero que se aceleró por la pandemia.



Hay que continuar con el impulso de la digitalización y la educación financiera para garantizar que nadie se quede atrás, con atención a los grupos vulnerables e incluir a las personas mayores.



Un factor clave para que el sector prospere es la regulación, en concordancia con la proporcionalidad a todo nivel. El sector incluye entidades de todos los tamaños y la normativa debe ser proporcional al tamaño y capacidad de cada una para que sigan creciendo y garanticen servicio de excelencia.



¿Por qué solo en el pasado reciente se habla de educación financiera?



No, los esfuerzos en educación financiera siempre han estado en la esencia de las cajas de ahorros y se remontan al siglo XVIII. Tengo el honor de ser el Director General de una institución fundada hace casi 100 años.



El Instituto Mundial del Ahorro y de la Banca Minorista se creó en 1924 en Milán, en el primer Día Internacional del Ahorro. Ya en esta primera reunión se trataron las cuestiones relacionadas con la educación financiera y, desde entonces, junto con la inclusión financiera, han sido elementos claves del ADN común de nuestros miembros.



Hay una tendencia a centrarse especialmente en la educación financiera de las mujeres, porque sigue habiendo una brecha de género y mucho margen de mejora. A nivel internacional, las mujeres tienen entre un 30 y un 40% menos de fondos de pensiones que los hombres cuando se jubilan y tienden a vivir más tiempo, lo que pone a las mujeres mayores en una posición vulnerable y es algo que puede corregirse con educación financiera y concienciación sobre la importancia de que hombres y mujeres tomen las riendas de su propio futuro financiero.



¿Qué falta para que se avance en un mayor grado de inclusión financiera?



Los productos y servicios centrados en el cliente están en el centro del éxito de la inclusión financiera. Los bancos deben conocer realmente a sus clientes, incluidos los de bajos ingresos, y responder verdaderamente a sus necesidades. En 2022, el WSBI cerró un programa de seis años sobre inclusión financiera llamado Scale2Save, una asociación con la Fundación Mastercard.



Incluimos por primera vez a 1,4 millones de personas en el sistema financiero en seis países africanos. Los bancos pueden desarrollar productos para las personas con bajos ingresos que funcionen y sean sostenibles.



¿Cuáles fueron los principales mensajes del encuentro de Cartagena?



El Encuentro Internacional de Líderes de Banca Retail se centró en temas como la ciberseguridad y la digitalización, las finanzas sostenibles y la educación e inclusión financiera. Ejecutivos de cuatro continentes, incluidos miembros del WSBI, participaron para reflexionar sobre cómo avanzar para seguir sirviendo.



Se abordaron temas sobre ¿Cómo podemos contribuir al futuro sostenible que necesita este planeta? ¿Cómo pueden ayudarnos a prosperar las medidas digitales y de ciberseguridad? ¿Cómo seguir construyendo la educación financiera y la inclusión de la manera más eficaz?



Algunos de nuestros miembros presentaron sus historias de éxito y las lecciones sobre estos temas y expertos expusieron sus puntos de vista. Fue una oportunidad para los líderes del sector y estamos encantados s de celebrar este, nuestro primer evento presencial, en la región desde la pandemia. Estamos agradecidos con el anfitrión, Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social.



