Educación virtual: los colombianos no la aprueban y la consideran mala

La percepciones sobre la educación en Colombia se han transformado por las diferentes situaciones por las que se ha venido enfrentando el país, bien sea por la pandemia o por otro tipo de cambios.



Así se observó en la Gran Encuesta de Opinión en Educación, de la Fundación Empresarios por la Educación, que en una de sus principales conclusiones arrojó que 70 % de los consultados consideran que la calidad de la educación virtual es peor que la presencial.



Y si bien en la pandemia las herramientas tecnológicas fueron la salida para seguir desarrollando la formación de la gente, en el sondeo los padres de familia mostraron su preocupación por el nivel de aprendizaje posterior a la covid-19.



“Para ellos, las situaciones más significativas con el regreso a la presencialidad relacionadas con el aprendizaje fueron el olvido de los temas vistos previamente (60%), las dificultades en comprensión de lectura y retraso en aprendizajes matemáticos (54%) y la reprobación de asignaturas (53%)”, dice el estudio.



En la muestra de 1.839 hogares en 55 municipios en 8 regiones del país, la encuesta también incluyó a 90 jóvenes, 232 en instituciones educativas, 37 entrevistas a líderes del sector como empresarios, directivos docentes y profesores y 49 entrevistas a secretarías de Educación.



Según el documento, al menos un 94% de los encuestados dijo que es muy importante que niños, niñas y jóvenes estudien, asociando la opinión a “un mejor futuro”, mientras que menos del 1% considera que no tiene importancia.



No obstante, solo 4 de cada 10 consultados opinó que la educación hoy es mejor que cuando estudiaban, un 39% cree que es peor y un 19% aseguró que es igual.



Frente a la conveniencia, se muestra que un 64% de los colombianos afirma que la educación es muy útil, contrario al 8% que no lo considera así. “Estas percepciones difieren dependiendo de la edad de los encuestados y la región del país donde residen”, explica el informe.



La calidad en instituciones educativas refleja que el 39% piensa que ha disminuido, el 27% que se ha mantenido igual y un 27% opina que ha mejorado. Por otro lado, los colombianos mayores de 55 años son más optimistas en el mejoramiento de la calidad, en donde el 52% considera que es mejor que en su época, al igual que el 30% de los encuestados menores de 25 años, que también lo considera.



La sectorización por regiones indica que, el Pacífico es la zona con la percepción más negativa respecto a la evolución de la calidad a cuando “ellos estudiaron” con un 61%, seguido de Valle del Cauca con un 56%. Las opiniones negativas van disminuyendo en la región centro con un 48%, mientras que en oriente 42% pensaron de esta manera. Para Antioquia y Orinoquía-Amazonía se presenta una percepción del 36% para cada una, Atlántica 35% y Bogotá un 26%.



Pero, llevando la mirada hacia la infraestructura, la opinión de los padres de familia, refleja que la calidad de las instituciones educativas es positiva.



De acuerdo con la Gran Encuesta, 5% valora como muy mala la calidad de los salones de clase y el 6% de las zonas de descanso y recreo. Para los comedores y restaurantes, el porcentaje aumenta a 10% y para los baños a 13%.



Sin embargo, la percepción empeora en las zonas rurales y rural dispersa dado que, para salones de clase el 11% rural considera que es mala, y el rural disperso el 9% opina lo mismo.



En el caso de restaurante o comedor 11% de la zona rural afirma que no es buena, pero se evidencia un cambio drástico en rural dispersa con 22%. En patios y zonas de descanso creen que son malas 5% y 6%, mientras que la mala calidad en baños se dispara en la opinión de las zonas con un 20% para cada una.

¿Qué dejó la pandemia?

Según los resultados de la encuesta en el 49% de los hogares consultados se observó dificultad para retomar hábitos educativos.



Frente a las opiniones de docentes y directivos se estima que el 70% de los colombianos considera que la forma en la que los profesores explican es el factor fundamental para un buen desempeño académico. Igualmente, 66% considera que deben ser más comprometidos con los estudiantes, 54% creen que deben estar en constante preparación y 50% piensa que es importante tener una buena comunicación con estudiantes y padres de familia.



En cuanto a la comunidad educativa, se encontró que la mayoría de los padres de familia se vincula con la institución en reuniones con un 66%, mientras que para las entregas de notas un 51% crean un lazo con el centro educativo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio