EE. UU. destaca a Colombia como destino de inversión extranjera

Un reporte del Departamento de Estado sobre el clima de inversión, que analizó 170 economías, señaló que Colombia cuenta con condiciones favorables para la IED, con normatividad transparente y un TLC que da estabilidad a los negocios.



(Inversión extranjera, con alza de 66% en 2021).

El documento señala que, basado en el Doing Business del Banco Mundial, en la región sólo Chile y México superan a Colombia en las condiciones para la inversión extranjera y reportó que entre 2018 y 2019 el flujo de inversión extranjera al país aumentó en 25,6%, donde cerca de un tercio en estuvo destinado al sector extractivo y otro 21% a los servicios profesionales y las finanzas en 2019.



(110 proyectos de inversión extranjera, en el primer semestre del año).



“Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal inversionista extranjero en el país. Actualmente hay cerca de 450 empresas de EE.UU. en Colombia y que generan poco más de 100 mil empleos directos e indirectos. El documento del Departamento de Estado contribuye a la generación de confianza para que aumente la presencia de estas compañías en el país”, explicó la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



Según el Departamento de Estado, el documento que se prepara anualmente contempla asuntos laborales, derechos humanos, lucha contra la corrupción, apertura la inversión, regulaciones legales, asuntos de propiedad intelectual y sector financiero, entre otros aspectos.



(Actividades económicas en las que ha habido menos inversión extranjera).



Para el caso de Colombia, el informe destaca la mejora de seguridad en las áreas metropolitanas, la existencia de un mercado de 50 millones de personas y abundancia de recursos naturales junto con una clase media educada en crecimiento.



Se destaca que los sistemas legales y regulatorios en Colombia son consistentes con las normas internacionales, además de un amplio marco jurídico para las empresas y la IED. También se enfatiza en que el Tratado de Libre Comercio entre los dos países que entró en vigencia en 2012 ha reforzado las relaciones en temas de comercio e inversión, teniendo en cuenta otros factores como el desarrollo de mercados de capital eficientes y el cese a la violencia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.



(La estrategia de Colombia para atraer inversión extranjera).



De acuerdo con información del Banco de la República, en 2020 la inversión de Estados Unidos en Colombia ascendió a US$2086 millones con una participación del 27,1% del total de IED que llegó al país ese año. En los tres primeros meses de 2021, han llegado al país US$418 millones de dólares desde EE.UU., equivalente al 15% del total de IED en este período.



“El documento es un referente importante para las empresas de Estados Unidos que buscan nuevos destinos de inversión y en especial con el fenómeno de nearshoring que se viene dando desde hace años en donde capital de ese país ubicado en Asia y principalmente China, busca diversificarse en busca de destinos más cercanos y con condiciones políticas y económicas favorables para los negocios. Colombia es aliado clave por la cercanía geográfica y un TLC moderno”, explicó Lacouture.



PENDIENTES PARA ESTIMULAR MÁS LA IED



El análisis del Departamento de Estado también hace referencia a temas pendientes y que los inversionistas deben tener en cuenta. Para el caso colombiano, registra debilidades con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en vista de que aún no se han implementado ciertas disposiciones del TLC.



Así mismo, señala que la lucha contra corrupción sigue siendo un reto para las autoridades.



“El Gobierno de Colombia sigue trabajando para mejorar el clima de negocios, sin embargo inversionistas de Estados Unidos y de otros países han expresado quejas acerca de barreras al comercio, inversión y acceso al mercado, relacionadas con asuntos regulatorios, barreras no arancelarias y burocráticas tanto a nivel nacional, regional y municipal”, dice el documento del Departamento de Estado.



PORTAFOLIO