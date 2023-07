Bloqueos ‘asfixian’ finanzas de transportadores de carga

Los reportes de bloqueos en el país no paran. Cada vez más las personas legitiman su derecho a las protestas en las vías.



Según el último reporte de Colfecar, uno de los gremios de los Transportadores de Carga, en lo corrido del año se han presentado 360 bloqueos a lo largo y ancho de las carreteras, y si bien, la mayoría de ellos fue en el mes de enero (81), el tercer número más grande se presentó el pasado junio (60).



(ANI busca cooperación extranjera para estructurar proyectos 5G).



En el caso de febrero se presentaron 53 bloqueos, en marzo 42, abril 53 y mayo 71.



Estas alteraciones de orden público en las carreteras del país significaron 5.975 horas perdidas de los transportadores de carga, es decir, 248 días.



(‘Elefantes blancos’ suman $15,2 billones, según la Contraloría).



Por regiones, Magdalena se lleva la corona con más bloqueos presentados en este semestre (42), seguido de Bolívar y Valle del Cauca (30 cada uno), Córdoba (29) y Santander (26).



Otros departamentos con bloqueos a doble dígito son: Antioquia con 25, Atlántico con 19, Cesar con 13, Nariño con 11 y Meta y Norte de Santander con 10 cada uno.



(Definen nuevos reglamentos técnicos para llantas de vehículos).



Estos estragos, ante los ojos de Nidia Hernández Jiménez, presidente Ejecutiva de Colfecar, representan un complejo cuello de botella para la eficiencia logística, lo que incrementa los costos del transporte y a su vez jalona al incremento de la inflación de algunos productos.



“Son miles de personas que ponen todo su esfuerzo en transportar justo a tiempo y en buen estado cada pedido, pero debido a los frecuentes y cada vez más prolongados bloqueos que se están viviendo el país, es cada vez más difícil lograr este objetivo, produciendo una inestabilidad a la que se enfrenta el sector transporte y la logística nacional”, dijo Hernández.



(Por qué a los hogares con ingresos altos les ‘pesa’ más la inflación).



Además, la líder gremial aseguró que esta situación, los tiene al borde de ‘la asfixia’ debido al lucro cesante, a la improductividad de los vehículos y a los altos sobre costos que están asumiendo, generando a su vez un efecto dominó sobre los demás sectores de la economía del país.



“Hay que decirlo con franqueza, los transportadores estamos asumiendo todas y cada una de las ineficiencias que restan competitividad al sector y al país, todos queremos que las cargas sigan en movimiento, pero no podemos ignorar el hecho de que día a día recorrer cada kilómetro es cada vez más costoso”, reconoce Hernández.



(Con la baja de la inflación, ¿se reducirían las tasas de interés?).



Entre los sobre costos destacan que no solo cuesta más cada kilómetro recorrido, sino que cada saqueo, hurto o accidente sube el precio de los seguros. Además, cada vez que se toma una vía alterna los vehículos son afectados al estar en mal estado, lo que se traduce en una subida en gastos por refacciones.



“Estas personas quedan en la mitad de la vía sin acceso a alimentos y a servicios por días, mientras que llegan las comisiones del gobierno y llegan a un acuerdo con quienes protestan, mientras que las autoridades solo actúan como observadores”, explicó.



(Galón de gasolina no llegará a $16.000: Minhacienda calcula otro tope).



Por tal motivo, Colfecar alza la voz y exige al Gobierno encontrar una estrategia para dar una oportuna y ágil solución a estas novedades en las vías que generan graves afectaciones a todos los sectores de la economía nacional.



“Es urgente contar con el apoyo del Gobierno Nacional para gestionar esta problemática nacional que afecta nuestra competitividad y seguridad de nuestros conductores”, reconoce la dirigente de Colfecar.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio