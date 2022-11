La actividad avícola aún no se recupera tras el Paro Nacional

En el marco del congreso avícola número 20, celebrado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) hasta el próximo viernes, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo del gremio, compartió el balance del año corrido, los retos desde el último paro en el país, la producción y tareas pendientes del sector del pollo y el huevo en Colombia.

De acuerdo con el dirigente, los retos del sector se extienden desde el paro del 2021, en donde la avicultura quedó afectada bajando el hato de gallinas ponedoras de 50 a 45 millones.



“Desde este hecho, hasta finales de este año vamos a volver a tener la cifra de 50 millones, lo que también se va a reflejar en el consumo de huevos per cápita, disminuyendo un 5% consecuencia de los bloqueos. El ciclo es tan largo que desde que la gallina nace y empieza a poner huevos pasan seis meses, por lo que en el paro no recibieron el alimento suficiente lo que afectó y sigue afectando, tanto así que hasta principios del otro año recuperaremos los números de antes de los bloqueos”, dijo Moreno.



Frente al sector del pollo, el presidente de Fenavi aseguró que este ha tenido una recuperación más acelerada, permitiendo una producción cercana a las mil millones de aves, lo que representa un crecimiento del 9%.



Actualmente, el consumo per cápita, es de 334 huevos y 35 kilos de carne de pollo.

En comparación con 20 años atrás se ha duplicado , pasando de 150 a más de 300 y en el caso de pollo, esta cifra incrementó de 14 kilos a casi 36, según lo manifestó Moreno.



De acuerdo con el presidente de Fenavi, el abastecimiento de pollo y huevo en Colombia no está en riesgo por diferentes factores como la capacidad de los productores para proveer los productos. “En Colombia, el 80% del costo de producir estos productos es maíz y soya, sin embargo el sector se ha transformado. En el país hay una ventaja y es que tenemos productores a nivel nacional. En 1 de cada 3 municipios hay una granja avícola, y esto lo que ocasiona es que la producción está repartida en todo el territorio y nos posicione como una de las proteínas más consumidas”, aseguró.

Es así que en materia de producción avícola, para el sector del huevo se estima para el presente año una cifra total de 16.250,16 millones, siendo los meses enero (1.404,52), febrero (1.387,05) y marzo (1.368,61), los meses que más repuntan en el rubro. Sin embargo, esta ha disminuido sus números en lo corrido del 2022.



Llevando la mirada hacia el pollo, la volatilidad del comportamiento de la producción estima que hasta septiembre, la cifra total del año ha sido 1'344.880 toneladas producidas. A su vez, los meses con mejores cifras corresponden a septiembre (156.882), junio (152.736) y mayo (150.832).



Para Gonzalo Moreno, existirán afectaciones en el precio de los productos por la subida del dólar, pero además de eso, por las tasas de interés ya que diferentes productores para poder apalancarse cuentan con diferentes créditos bancarios.



“El alimento que hoy está entrando al país se compró hace tres o cuatro meses, no obstante los agricultores tienen un efecto en el flujo de caja que es en el bolsillo. Todo está subiendo a nivel mundial, sin embargo el precio en el mercado se determina por oferta y demanda, pero sí va a haber un rezago para los consumidores porque los insumos están muy caros”, dijo.



Ante los ojos de la opinión pública el tamaño del huevo ha disminuido, sin embargo, el líder de Fenavi explicó que esto se debe específicamente a la edad del ave, “entre más joven sea, más pequeño va a ser el huevo. Los tamaños que se ven actualmente son de gallinas productoras afectadas por el paro que no recibieron suficiente alimento. Por ende se ve un efecto ahí”.



Igualmente, otros de los desafíos parten de las lluvias que se vienen presentando últimamente en el país. Según Moreno, “Es imposible sacar la producción de huevo por vías terciarias, teniendo en cuenta que, además, es un sobre costo y esfuerzo muy grande el tema de la infraestructura vial, que incluso puede repercutir en accidentes”.

Otro de los puntos a resaltar es el trabajo en materia de sostenibilidad. De acuerdo con el presidente, el sector avícola es líder en el rubro gracias a los procesos que se pueden realizar dentro del sector.



“Nosotros utilizamos agua lluvia para alimentar a nuestro animales, al igual que la gallinaza y la pollinaza que es el excremento que sirve como fertilizante y contamos con un modelo de economía circular”, remató.

Diana K. Rodríguez T.