Los efectos que tendrá la decisión de la Corte sobre la no deducibilidad de regalías

El jueves 16 de noviembre en la noche, la Corte Constitucional dio a conocer que tumbó la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta de las empresas.



Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lamentó la decisión del alto tributal y dijo que "estamos ante una interpretación".



El funcionario aseguró que, en términos reales, "el recurso minero-energético del subsuelo colombiano es propiedad del Estado y que este se le entrega a un particular para su explotación. El particular le pago al Estado por regalía, por lo que no forma parte del costo de producción".



Bonilla, además, explicó lo que pasará ahora tras la decisión de la Corte y dijo que desde el Gobierno trabajarán en dos frentes.

El primero, manifestó, será "identificar si se puede trasladar todo el pago de regalías a que sea en especie, de tal manera que no entre en la contabilidad de quienes explotan el recurso, dado que la discusión en la Corte giró en torno al pago de regalías en dinero, porque entraba en la contabilidad de quienes explotan el recurso".

Segundo, contó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024 quedó desfinanciado en, aproximadamente, 3 billones de pesos, más la retención en la fuente que se hace en 2023, por lo que tendrán que establecer recortes.

"Es un recurso de libre destinación y tendremos la libertad de decidir en qué áreas del gasto haremos el recorte", sentenció.

