La ejecución del Presupuesto Nacional del 2024 arrancó despacio

El uso de los recursos discriminados en el Presupuesto Nacional es uno de los temas que más dolores de cabeza le ha generado al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la baja ejecución que se vio en 2023 y las irregularidades que se han visto en el de 2024, las cuales tienen en vilo $13 billones para ejecución.



Si bien del monto inicial de $502 billones que se proyectó para estos 12 meses tendría que recortarse por decisiones como la de la Corte sobre la deducibilidad de las regalías; un reciente informe deja claro que hay algunos ministerios que no han usado un solo peso de la plata que se les entregó por parte del Ministerio de Hacienda.



Este análisis fue realizado por el exsecretario general de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, quien hizo cuentas a corte de 1 de febrero y allí se aprecia que el uso total del presupuesto apenas llega al 4%. Así mismo, separó cada una de las ejecuciones por sector, funcionamiento e inversión, basado en los datos reposados en el portal de la cartera de Hacienda.



La sección del Gobierno que más ha ejecutado, a corte del 1 de febrero, es Relaciones Exteriores, el cual tiene una asignación vigente de $1,7 billones, de los cuales se han ejecutado $154.868 millones, es decir, un 8,7%. Siguiente a este viene Educación, con una asignación de $70 billones y una ejecución de $5 billones, recursos equivalentes al 7,9% del total.



Más abajo aparecen Salud y protección social, con una asignación de $61 billones y una ejecución de $4,6 billones (7,6%); y Defensa y Policía, con una asignación de $53 billones y una ejecución de $2,8 billones (5,4%).

No obstante, según lo que se puede ver en el estudio, son más los sectores que tienen una ejecución baja a comparaciones de los nombrados anteriormente. El sector que ha ejecutado menos recursos a corte del 1 de febrero es Vivienda, ciudad y territorio, con $4.448 millones, teniendo una asignación de $9,7 billones.



Entre estos también se resalta el de Trabajo, el cual tiene una asignación de $44,3 billones, pero, con una ejecución de $104.7060 millones, o sea, un 0,2%. De igual manera, Ciencia, tecnología e información, uno de los sectores que ha recibido menos recursos, con $397.874 millones, solo ha ejecutado $952 millones, es decir, 0,2%. A nivel general, hay que decir que la asignación vigente total es de $386,5 billones, de los cuales, solo se han ejecutado $15,4 billones, es decir, un 4% del total de los recursos.



Estos datos, según los expertos, mantienen dudas sobre el correcto uso de los dineros de la Nación, ya que pese a que solo ha pasado un mes, no se puede repetir lo sucedido el año pasado, cuando de la plata que se tenía pensada usar para el período ya mencionado, desde el Gobierno Nacional sólo entraron a la economía el 87,3%, que se traduce en cerca de $370 billones durante ese período.

Un analista que ha hablado sobre este tema es el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien por medio de sus redes sociales resalta que la del 2023 fue una de las peores ejecuciones presupuestales de la década y que debe servir como precedente para que el Minhacienda tome correctivos.



“Es importante decir que hay una preocupación y ha habido a lo largo del 2023 la preocupación de que el nivel de ejecución del Gobierno Nacional está siendo muy débil, al punto que como lo acaba de publicar incluso el propio Ministerio de Hacienda, comparativamente es la peor ejecución global de presupuesto de los últimos por lo menos 20 años, salvo el período de la pandemia”, explicó.



Para el analista de mercados Andrés Moreno Jaramillo, no se puede pasar por alto que “la ejecución presupuestal hace que progrese, que haya activación económica. Infortunadamente este gobierno no tiene un grupo de personas adecuado, técnico, idóneo y profesional para hacer este tipo de cosas, es un gobierno muy mal preparado. Es una lástima las oportunidades que se pierden por no ejecutar el presupuesto”.



Estos economistas resaltaron que la ejecución y uso de los recursos públicos es una necesidad fundamental para momentos como el que se vive hoy en el país, en los que la desaceleración obliga a que se invierta en sectores que protejan el crecimiento.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio