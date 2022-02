El 15% de los productores de papa han renunciado al cultivo

El precio de la papa es nuevamente motivo de debate nacional. Esta vez, el ciclista Nairo Quintana señaló que los altos costos de los insumos son la principal causa del alza de este producto de la canasta básica.



También agregó: “ahora los campesinos no vamos a tener el dinero suficiente para comprar los insumos y producir papa, entonces el paso siguiente es que el ministro de Agricultura va a importar la papa como muchas veces lo han hecho y es en lo que hemos estado todo el tiempo en contra, que importen la papa de Bélgica, Holanda y Estado Unidos”.



Así como Nairo Quintana, el gerente de la Federación Colombiana de Productores de Papa, Germán Palacio coincide en que este factor es uno de los que está incrementando el precio de este tubérculo. El líder gremial también enuncia que la poca oferta que altera los precios también obedece a la renuncia del 15% de los productores a este cultivo.



“Hace dos años, producir una hectárea de papa valía 21 millones de pesos, este año, producir la misma hectárea vale 32 millones de pesos. Un pequeño productor no pueden invertir estos 11 millones de más, lo que ha generado que muchos se hayan ido del cultivo”, argumentó.



Además sostuvo que esto también ha afectado la oferta de este producto, y su incremento de precio.



El dirigente gremial hace hincapié en que son estos pequeños productores lo que surten de papa al país. El 80% de los que cultivan este alimento tienen menos de una hectárea. “Es decir no tienen músculo financiero, son productores que tienen solo para sobrevivir y les queda algo para invertir en el próximo cultivo”.



El precio de este producto preocupa a los colombianos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló, en su reporte de inflación de enero, que la papa fue el alimento que más subió su costo, específicamente el 140%.



La mala noticia radica que en la situación no parece tener un fin cercano. Palacio indicó que “vamos a tener papa cara los próximos cuatro meses, para no general falsas expectativas”.



La razón de esta situación es que la cosecha grande, de la sabana cundiboyacense, que produce el 60% de la papa de Colombia, llega a partir de junio”. Este hecho bajaría los precios del tubérculo, a su nivel normal.



Sin embargo, la situación del alza, preocupa a los agricultores de este producto, pues, según el gerente de Fedepapa, existen personas con capital que quieren invertir en este tubérculo por las ganancias que actualmente está generando, lo que provocaría que una sobreoferta al finalizar el año, por consiguiente una caída abrupta de los precios que afectaría a los pequeños productores.



Por otro lado, Palacio indicó que la importación de papa también preocupa y dijo que están entrando 80.000 toneladas.

JULIANA PEÑA