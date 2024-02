¿Cuál es el estado del sistema financiero colombiano? Esta es la visión de los bancos

El año pasado, 25 de los 63 establecimientos de crédito y de ellos 9 bancos, registraron pérdidas, unas cifras que representaron un peor panorama a lo que pasó en 2020, en el que comenzó la pandemia y que marcó uno de los más malos en la historia de Colombia.



Así lo señaló el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Jonathan Malagón, durante la instalación del 26° Congreso de Tesorería, quien señaló que la economía colombiana habría registrado un crecimiento del 0,9 % el año pasado, un dato atípico que constituye el octavo peor resultado de los últimos 100 años en términos de Producto Interno Bruto (PIB).



Señaló que ese es un dato bajo en el contexto de la economía colombiana y recordó que solo se han presentado cuatro datos de decrecimiento y en el último siglo apenas cuatro datos de crecimiento entre cero y 1 %, pues crecer menos del 1 % es atípico para una economía como la colombiana y se aleja del 3 al 3,5 % que es el crecimiento potencial.



También resaltó que, en ese período, las ventas de vehículos cayeron un 25 %; las de vivienda se desplomaron un 53 %; el 31 % de las entidades bancarias reportaron pérdidas; la cartera crediticia retrocedió un 6,8 % en términos reales y, como consecuencia, la profundización financiera cayó 3,7 puntos porcentuales, situándose en 44,8 %, la cifra más baja en una década, lo que el dirigente gremial consideró como un tema “grave”.

Al respecto, dijo que la caída de la cartera es muy fuerte y esta no se comporta así y el resultado es más malo de lo que pasó durante la pandemia.



Señaló que según análisis de Asobancaria, un nivel de profundización de la cartera del 65 % como parte del PIB es el nivel óptimo para Colombia, aunque algunos autores dicen que 60 % ya es un buen nivel.



Aseguró que en los últimos años se alcanzó a llegar a un nivel de profundización del 55%, pero eso se ha devuelto y la caída de la cartera hace que Colombia retroceda y ahora es igual a la cifra de hace 10 años.



“Colombia retrocedió una década en profundización y, por lo tanto, reversa un esfuerzo realizado por varias décadas”, dijo.

“¿Estamos hablando de una crisis financiera? La respuesta contundente es un No. No tenemos una crisis financiera. Los ahorradores, las empresas, los reguladores y supervisores pueden tener la certeza de que Colombia no tiene una crisis financiera”, enfatizó.



Advirtió que en inflación hay un éxito y ya hay cifras de un dígito, pero recordó que la cifra de 9,28 % con la que cerró el país en 2023 sigue distante de la meta del Banco de la República.



Malagón resaltó tres criterios fundamentales definidos por el Fondo Monetario Internacional que permiten concluir que el sistema financiero local es sólido: instituciones financieras resilientes, estándares internacionales de regulación y un seguimiento y supervisión adecuada.

‘No hay crisis’

“Hoy Colombia tiene un nivel de solvencia del sistema bancario del 16 %, que supera los mínimos regulatorios del 9 %. Además, en cuanto a liquidez, a pesar de que el Cfen (Coeficiente de Fondeo Estable Neto) es una medida muy exigente, hoy los bancos colombianos lo sobrecumplen al 115%. Tanto en capital como en liquidez, el sistema financiero está por encima de los estándares regulatorios”, destacó.



Malagón recalcó que Colombia ya cumple cerca del 100% de los principios de Basilea III (legislación financiera internacional) y agregó que el país cuenta con una adecuada supervisión en la que participan el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y el Banco de la República.

