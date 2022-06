El 3,8% de los hogares no tiene inodoro en su vivienda

Aunque las viviendas en Colombia cada vez se compran más de manera formal y se accede a vivienda digna mediante créditos y subsidios de Gobierno Nacional, miles de colombianos no pueden obtener una vivienda digna, y ponen en riesgo su salud o hasta su vida por las condiciones de infraestructura en sus viviendas.



Según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), del total de hogares del país, el 31% de los tiene problemas con su vivienda, lo que corresponde a 5.240 espacios.



En las principales cabeceras del país, el déficit habitacional se situó en 20,4% en 2021, cifra menor que en años anteriores, pues, en 2019 y 2020, era de 21,6%.



En las zonas rurales, esta situación es mucho más grave. El estudio detalló que al cierre del 2021, el 68,2% de estos hogares presentaron déficit habitacional, cifra mayor que en 2020 (64,5%).



Y sobre daños estructurales, es decir, viviendas que no cuentan con las características óptimas para ser habitables, el informe reveló que del total nacional, en 2021, el 7,5% de las viviendas tienen esta problemática.



¿CÓMO VIVEN LOS COLOMBIANOS?



Sobre paredes, el Dane evidenció que del total de hogares en 2021, el 85,9% cuenta con una estructura de bloque, ladrillo, piedra o madera pulida, lo que corresponde a 14.656 hogares.



Por otro lado, el reporte indica que el 2,7% de las viviendas tiene por paredes Tapia pisada o Adobe, 2,3% de los hogares tienen bahareque revocado, 1,6% bahareque sin revocar, 5,7% usan madera burda, tabla o tablón, el 0,8% usa material prefabricado, el 0,1% guadua, el 0,3% caña, esterilla u otro vegetal.



Otras cifras a destacar son que el 0,6% de los hogares usa zinc, tela, lona, cartón, latas, desechos o plástico para la estructura de sus paredes en el hogar, lo que corresponde 104.000 hogares y el Dane además identificó a 6.000 viviendas que residen en una vivienda sin paredes.



Sobre el material del piso, y según datos del Dane, la mayoría de los colombianos (62,8%) residen en una vivienda con una base de baldosa, vinilo, tableta, ladrillo o laminado, en segundo lugar, el 25,7% de los colombianos no tiene recubrimiento en el piso de cemento o gravilla, y en tercer lugar están los hogares de tierra, arena o barro (6,2%).

Además, las cifras evidencian que solo el 0,3% de los colombianos tienen por piso alfombras, el 1,0% usan madera pulida y lacada, el 0,4% usa mármol en su hogar y el 3,6% usa madera burda, tablas o tablones.



¿QUÉ ESPACIOS HAY EN EL HOGAR?



En los hogares colombianos acostumbran a tener un espacio dedicado únicamente para preparar alimentos, sin embargo, hay quienes por espacio o dinamismo familiar prefieren cocinar en otros lugares dentro o fuera de la casa.



Por ejemplo, aunque el 85,8% de los colombianos cuenten con un espacio dedicado enteramente para esta actividad el 3,8% de los colombianos prepara los alimentos en un patio o en una n ramada en espacio abierto, en las zonas rurales, esta cifra asciende hasta un 13%, especialmente en Amazonas (25,3).



Hay otros que deciden cocinar en el mismo espacio donde duermen (1,7%), o en la sala comedor con lavaplatos integrado (5,5%) o sin lavaplatos (1,9%).



Sobre los baños, el reporte del Dane reveló a su vez que si bien el 74,3% de los colombianos tienen servicio de inodoro conectado a alcantarillado, en zonas rurales, esta cifra apenas llega a ser 13,6%.



De esta manera, miles de hogares colombianos han tenido que buscar alternativas para usar el baño: por ejemplo, el 18% usa el inodoro conectado a un pozo séptico, el 0,8% usan un inodoro sin conexión alguna, el 0,6% usa una letrina y el 2,5% tienen inodoro con carga directa a fuentes de agua (bajamar).



El informe del Dane además resalta que más del 3,8% de los hogares no tienen servicio sanitario alguno en su hogar, lo que corresponde a 643.000 colombianos a lo largo del país.



En zonas rurales esta cifra es de 555.000 viviendas y en zonas urbanas a 88.000.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO