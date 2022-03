El 62 % de los hogares colombianos puede comprar menos bienes básicos

La coyuntura actual de 2022, enmarcada por una alta inflación que ya se ubica en 8,01%, el año electoral, así como la crisis global tanto por la pandemia, a nivel económico, y por la invasión de Rusia en Ucrania han mermado la confianza de los ciudadanos del común. Esto se vio reflejado en los resultados de la encuesta Pulso Social del mes de febrero que divulgó este viernes el Dane, pues el Indicador de Confianza del Consumidor registró un nuevo retroceso (1,0 puntos) y llegó a un nivel de 34,9 puntos.



La encuesta, que viene realizando el Dane desde julio de 2020 a raíz de la pandemia, destacó como uno de los factores que ha generado un impacto en los últimos meses tanto en las percepciones de las familias, como en su bolsillo es la inflación.



“El sentimiento de empeoramiento, la percepción de la que la situación económica del país será peor en 12 meses crece en 4,6 puntos, y confirma que son las consideraciones de entorno macroeconómico las que están generando más incertidumbre, especialmente por la inflación”, indicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Una muestra de ello es el hecho de que 62,1% de los jefes de hogar argumenta que tiene menores posibilidades de comprar artículos básicos como ropa, zapatos o alimentos si se comparan con hace un año. Así mismo, 30,7% indica que tiene igual posibilidad de adquirir este tipo de bienes básicos, mientras que solo 7,3% argumenta tener más posibilidades de comprar artículos básicos o de primera necesidad.



Según Oviedo, esto muestra como se ha deteriorado el poder adquisitivo de los hogares.



Otro indicador de la situación económica de las familias se ve reflejado en su capacidad de ahorrar parte de sus ingresos, situación que solo aplica para el 17,9% de los jefes de hogar. Del mismo modo, el 75,1% asegura que no tiene forma de ahorrar una parte de sus ingresos mensuales, e incluso un 6,9% argumenta que no tiene ingresos actualmente.



Además, el 84,9% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar dijo que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.

Uno de los resultados que dejó el Pulso Social es una perspectiva poco optimista tanto para la situación de los hogares como del país para el próximo año. Al preguntar por la situación económica del país, en febrero de 2022, el 57,6% dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior y para el 13,6% era ‘mucho peor’. En cuanto a sus proyecciones, para el 38,4% la situación de su hogar será igual dentro de un año, para el 29,4% será mejor y para el 22,4% peor.



El tema de precios es otra de las grandes preocupaciones de los hogares. Pulso Social sondeó sobre cómo creen las personas que se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses. El 92% opina que seguirá viéndose un alza en el valor de los productos. El 69,7% de los jefes de hogar consideran que los precios aumentarán mucho más rápido en el próximo año, el 14,1% cree que aumentarán igual, el 8,2% consideran que aumentarán, aunque poco, mientras que 6,3% creen que seguirán igual y 1,6% que disminuirán poco.



SEGURIDAD ALIMENTARIA



Otro elemento que evidencia la situación de las familias está relacionado con la ingesta de alimentos en terminos de seguridad básica alimentaria por la capacidad de consumir las tres raciones diarias básicas.



Para la encuesta l el Dane considera a 7,5 millones de hogares, y en febrero se evidenció que hay 1,42 millones de familias que comían tres comidas o más antes de la pandemia y han pasado a comer solo 2 raciones.



“El 21,1% de los hogares que consumían comidas al día o más antes de la pandemia ha pasado a consumir dos comidas. Por eso en febrero tenemos al 70,7% de los hogares reportando comer 3 comidas al día o más, es una mejora frente a febrero de 2021, que era del 70%”, destacó el director del Dane, quien aseguró que se está dando una “estabilización”, cerca al 70% de los hogares para las tres raciones diarias. Esto, sin embargo, contrasta con que alrededor de 90% de los hogares comía tres comidas al día antes de la pandemia.



En la actualidad, por el contrario, se tiene que el 26,8% de los hogares consume 2 raciones al día (más de 2 millones de familias), el 2,4% apenas come una vez al día (179.271 familias) y 0,1% de las familias a veces no llega a comer una vez al día (8.147).

POSTURA ANTE VACUNACIÓN

Según la encuesta, el 73,8% de las personas jefes de hogar dijo que no se había contagiado de coronavirus, el 25,9% había estado contagiado y se recuperó y el 0,2% se encontraba contagiado para ese momento.



En febrero de 2022, el 95,6% de los jefes de hogar en las capitales y áreas metropolitanas dijo que estaba interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, el 2,9% dijo que no estaban interesados y el 1,4% no está vacunado pero sí interesado. Al preguntar por cuántas dosis de la vacuna se ha aplicado ya, el 54,5% de las personas de 55 años o más, el 65,9% de las personas de 25 a 54 años y el 47,5% de los jóvenes de 10 a 24 años se habían aplicado dos dosis. La principal razón de quienes no se han vacunado fue falta de tiempo (47,1%). Por último, el 85,6% de los y las jefas de hogar estarían dispuestos a aplicarse un refuerzo adicional.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio