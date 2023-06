‘El acceso al crédito aumentó, pero queda mucho por hacer’

El indicador de acceso a productos de depósito, transaccionales y de crédito siguió creciendo en 2022, alcanzado el 92,3%, que corresponde a 34,7 millones de adultos colombianos, 1,2 millones más que en 2021, según el Reporte de Inclusión Financiera de la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades.

De acuerdo con Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, la mayor parte del indicador de acceso está determinado por los productos de depósito o transaccionales, que alcanzaron una penetración del 91,3% de la población adulta, con un crecimiento de 2,2 puntos porcentuales frente al año anterior.

Entre los productos transaccionales se destaca el crecimiento de los depósitos de bajo monto (billeteras digitales). Al cierre de 2022, el 62,3% de la población adulta tenía uno de estos depósitos, superando en 6,4 puntos la cifra observada en 2021.El indicador de adultos colombianos con un producto de crédito vigente se ubicó en 36,2%, y creció 1,8 puntos porcentuales.

En otras palabras, según Banca de las Oportunidades, el acceso a financiamiento de los adultos en Colombia ha retomado los niveles prepandemia, luego de dos años del máximo deterioró de este indicador, pero dice la entidad “que aún hay esfuerzos por realizar en esta materia”.

Tema del microcrédito

Todas las modalidades de crédito tuvieron tendencia creciente, salvo el microcrédito, que cayó en 0,4 puntos porcentuales en 2022. El indicador de acceso a microcrédito cerró en 6,3% en 2022, lo que indica que solo 2,3 millones de adultos colombianos cuentan con esta herramienta para financiar actividades productivas de baja escala.

Sin embargo, el número de desembolsos para esta modalidad creció en 9%, por lo que el monto promedio cayó 2,9%.

En todo caso, la industria microcrediticia ha encontrado nichos de atención por tipos de entidad y montos ofrecidos. Por ejemplo, las entidades especializadas en microcrédito y ONG, microcrediticias desembolsan montos promedio de menor tamaño y la banca pública se enfoca en desembolsos mayores.

De todas maneras, este crecimiento no ha sido homogéneo. A pesar de los avances en materia de inclusión financiera, hay ciertos segmentos que aún se encuentran rezagados frente a las cifras nacionales.



En cuanto al acceso a productos financieros, los adultos en municipios rurales dispersos cuentan con un indicador del 55,4% y las mujeres del 88,7%, en ambos casos por debajo de la cifra nacional (92,3%). Para los productos de depósito, estos indicadores se ubican en 54,6% y 87,7% en municipios rurales dispersos y mujeres, por debajo del promedio nacional (91,3%)

En cuanto al crédito, el 18,1% de quienes viven en las zonas rurales dispersas, el 34,2% de las mujeres y el 26,4% de los jóvenes entre 18 y 25 años acceden a crédito, inferior a las del promedio nacional (36,2%).

Las mujeres más jóvenes de zonas rurales son el grupo poblacional más rezagado en acceso al crédito, con un indicador de 8,6%.



Otra medición



Por su parte, el grupo peruano Credicorp, con presencia en Colombia a través de Mibanco y Credicorp Capital, presentó la segunda edición del Estudio de Inclusión Financiera y Digitalización elaborada por Ipsos para ocho países.

Dice que en Colombia el 44% de ciudadanos son considerados “usuarios no digitales”, es decir que cerca de 4 de cada 10 colombianos aún no hace uso de medios digitales para realizar transacciones financieras; una cifra que muestra una mejoría frente al año anterior, en el que el 60% se consideraban como “usuarios no digitales”. Adicionalmente, la proporción de usuarios intensivos y ocasionales alcanza el 56%.

Esta mejora, menciona el estudio, también se evidencia en el número de usuarios recurrentes en el país que se ubicó en 37% (21% en 2022), lo cual supera por casi 10 puntos esta cifra en la región, en donde se ubica en 29%.

