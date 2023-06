Banco de Inglaterra subió tasas al 5 %, su nivel más alto desde 2008

El Banco de Inglaterra elevó, este jueves 22 de junio, las tasas de interés en medio punto, del 4,5 % al 5 %, para controlar la inflación interanual en el Reino Unido, que el pasado mayo se situó en el 8,7 %.

Con esta alza, las tasas en Reino Unido alcanzaron el nivel más alto desde 2008.

La entidad inglesa anunció su decimotercera subida consecutiva de los tipos tras una reunión de su comité de política monetaria, cuyo objetivo es controlar la inflación para situarla en el 2 %.

El banco optó por recurrir a esta medida tras conocerse los decepcionantes datos (peores de los anticipados por los analistas) de la inflación interanual en este país, que continuó invariable el pasado mayo, en el 8,7 %, igual que en abril, pero aún en niveles "históricamente altos", según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).



Tras conocerse los datos, el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, indicó en un comunicado que el Gobierno tiene una "determinación indiscutible" para bajar la inflación, "ya que es la única manera en el largo plazo de aliviar la presión a las familias con hipotecas".



"Si no adoptamos ahora medidas, más tarde será peor", avisó el político. Hunt remarcó que "la inflación alta es una fuerza desestabilizadora que se come las nóminas y ralentiza el crecimiento".



"La inflación subyacente -que no depende de elementos volátiles como la energía o los alimentos- es más elevada en 14 países comunitarios y los tipos de interés están subiendo por todo el mundo, pero la lección de los otros países es que si te mantienes firme, rebajas la inflación", señaló.

Por su parte, un portavoz de Downing Street, sede del Gobierno, indicó este jueves 22 de junio que el gobernador de la entidad bancaria independiente, Andrew Bailey, "sigue contando con el apoyo del primer ministro", Rishi Sunak. "El primer ministro cree que es importante continuar respaldando al banco en el trabajo que están realizando", señaló la fuente.



El portavoz observó que "hay un proceso independiente para fijar los tipos de interés" y desde el Ejecutivo, puntualizó, "seguimos trabajando de manera estrecha con ellos a fin

de rebajar la inflación".



En cuanto a los llamamientos cada vez más reiterados para que el país fuerce una recesión, Downing Street indicó que Sunak quiere "hacer crecer la economía".



El primer ministro continúa comprometido con rebajar la inflación, haciendo crecer la economía y reduciendo la deuda, dijo el portavoz.



Apuntó en relación a ese punto que el Gobierno es consciente de que "no se puede tener un alto crecimiento con una inflación elevada", por lo que siguen "trabajando codo con codo con el Banco de Inglaterra" y poniendo "énfasis en reducir la inflación".



Tras los últimos datos de la inflación, diversos analistas pronosticaron que los tipos llegarán a alcanzar el 6 % a principios de 2024, lo que supondría su pico máximo en dos décadas, lo que a su vez ha disparado los temores a las consecuencias sobre el incremento del coste de las hipotecas en este país.



El Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido (IFS), un influyente laboratorio de ideas, ha alertado de que los aumentos de tipos de interés pueden provocar que cerca de 1,4 millones de británicos con hipoteca pierdan un 20 % de su capacidad económica disponible.



Sin embargo, el banco emisor ya ha avisado de que seguirá optando por elevar los tipos mientras detecte señales de presiones inflacionarias.





