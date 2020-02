‘El banco del futuro será más híbrido que el actual’

Chi Lai, uno de los socios de Boston Consulting Group y experto en temas de asesoría a instituciones financieras, explicó su visión bancaria para que las entidades se preparen para la evolución y transformación digital en el sector sin que esto tenga efectos en la tesorería.



(dale!, el nuevo jugador de la banca digital).

Lai enfatizó en que el aprendizaje automatizado (ML) y la inteligencia artificial (IA) generarán los mayores beneficios con el tiempo, permitiendo que las tesorerías operen de manera más eficiente y efectiva.



¿El banco del futuro va a ser muy diferente?



Cuándo miramos el sector bancario en la década, vemos que la innovación es vista como un front desk, es decir ofrecen una interfaz de servicios o aplicativos para ser usados en el balance de los mercados y de los usuarios.



El banco del futuro no va a ser muy diferente, lo que va a variar depende del panorama empresarial.



Este tipo de entidades típicamente tienen interfaces de servicio y hoy hay mucha innovación alrededor de las fintech y regtech (que mejoran los procesos de las financieras y aseguradoras) que cuentan con nuevas tecnologías que si bien no son de la banca si están relacionadas y han venido desplazando a las firmas financieras tradicionales.



Lo que vemos de innovación por parte de los bancos está más enfocado en el tratamiento de los clientes.



(Crece el número de usuarios de banca digital en Colombia).



La entidad bancaria del futuro podrá ser muy diferente. Es decir, para ingresar al sistema financiero no sería necesario hacerlo exclusivamente a través de un banco, sino haciendo uso de servicios de analítica y procesamiento de datos utilizados hoy en día por las fintech.



Además, al igual que implementa estas tecnologías en sus balances, la banca podrá aprovechar la interfaz de las fintech y regtech con el cliente, estas actualmente operan por separado.



Entonces, probablemente va a haber un cambio en la manera en que los modelos bancarios se van a movilizar hacia el futuro.



Lo que yo veo es que va a ser más un esquema híbrido, en el que van a existir unos dos o tres modelos en lugar de únicamente el tradicional, que es más monolítico, más exclusivo y donde una sola institución tiene absolutamente todas las áreas de servicios cubiertas.



Ahora vemos una serie de alianzas y competencia entre fintech y regtech que se terminan realizando en este ámbito del banco futuro.



Con base en lo que menciona ¿el banco del futuro es el que ya existe hoy en día?



Sí el banco del futuro ya está aquí, creo que ya hay pisos de esa entidad. Por ejemplo, en la manera en la que los bancos están pensando en alianzas con nuevos productos y otras compañías que la verdad están pensando ahora mismo en el servicio al cliente y en la interfaz.



En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay compañías hoy en día que están quitándole participación de mercado a los bancos tradicionales en temas de préstamos.



Ya lo estamos viendo en la parte de alto valor patrimonial y gestión de riqueza lo que son Wealth Management, que es un tema tan costoso y que es una gestión que antes no se hacía para pequeños individuos, que tenían digamos 100 millones de dólares y ahora sí.



(‘Tener banca electrónica no es transformación digital’).



Ese tipo de actividad lo están asumiendo, digamos nuevos jugadores emergentes, vemos que este ejercicio está empezando a pasar y no es prevaleciente, digamos que todavía no está en el punto final.



Sí estamos viéndolo ahora pero no necesariamente se encuentra completo, aún está empezando en muchas tecnologías que están desarrollando los bancos alrededor de la trayectoria del consumer journey.



¿Qué tipo de tecnologías están aplicando?



Hay una serie de procesos y tecnologías que están aligerando y mejorando el sistema, por ejemplo la optimización del balance de las empresas, el atender a diferentes tipos de clientes y sus particularidades.



La tecnología está siendo adoptada rápidamente, pero todavía no llega a su fin, sigue evolucionando con cada paso que se da en la digitalización.



¿Cómo está entonces la banca digital en la democratización?



En la democratización hay un gran reto.



Estamos observando a nivel global que las instituciones con presencia digitales y las fintech tienen plataformas competitivas que han generado que las tradicionales estén creando otras y esperamos que se muevan más hacia la eficiencia y la agilidad en la interacción con el mercado. Además, los nuevos jugadores las han movido a desarrollar otras capacidades, productos y servicios.



Ahora la innovación creará una nueva plataforma donde ya no hay que ir a un solo banco para todos los servicios, sino que la persona puede escoger aquí y allí escoger bancos para tomar diferentes productos financieros de diferentes instituciones y empaquetarlos de acuerdo a los deseos y las preferencias de cada cliente.



Ya no se necesita ir a un solo conglomerado, ni a un único banco para manejar los activos financieros.



Se puede hacer, si se quiere, pero tiene la posibilidad de escoger y seleccionar otro tipo de fintech, herramientas o empresas.



Así que lo que deben hacer los bancos para mejorar las captaciones es buscar diferentes opciones de préstamos o productos para hacer mucho más atractivas sus ofertas. En ese sentido ya hay cierto nivel de democratización que ya está permitiendo el acceso a estos servicios.



¿Cómo está esto en la región?



El reto que hay en América Latina y en Colombia viene principalmente de las instituciones que controlan los servicios financieros todavía.



Las principales cinco o seis tienen una gran tajada, algo así como un 70 u 80 por ciento del mercado. En ese sentido no hay democratización, diferencias en innovación, ni en la introducción de la competencia en productos.



La democratización en la región y el acceso se a tomaría un tiempo y esto también pasa por la confianza de los usuarios.

​

​LA EDUCACIÓN ES CLAVE



De acuerdo con el experto, para mejorar el acceso y desarrollo de la banca digital, se deben robustecer los procesos de alfabetización financiera, la gestión de los productos y el correcto uso de los mismos.



“Si uno evalúa el uso de los productos que hacen las personas en Latinoamérica o en Colombia, ve que es el mismo que tenían en la China hace unos años y es por la falta de confianza con las entidades bancarias, también es una labor que deben hacer las corporaciones para mejorar el recaudo y que el mismo crezca. Acercarse a los usuarios y capacitarlos para favorecer su uso”, dijo Chi Lai.