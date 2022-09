El Banco Unión seguirá trayendo remesas del exterior

Juan Pablo Cruz, como presidente de la compañía de financiamiento Giros y Finanzas, que tiene una larga alianza con la firma multinacional Western Union, lideró el paso hacia la conversión en banco, el número 29 del sistema financiero colombiano y que comenzó a funcionar el primero de septiembre.



¿Por qué convertir a Giros y Finanzas en banco?



Ya teníamos el capital necesario y los accionistas lo aceptaron y eso nos facilita la comunicación con los clientes. La comunicación de nuestros productos se facilita por la palabra banco. Desde el jueves primero de septiembre apareció la imagen en nuestras 189 oficinas y canales digitales. Además tenemos 8.000 corresponsales bancarios.



Hace menos de dos décadas había un Banco Unión..



Era el Banco Unión Colombiano. Nosotros, como Banco Unión, agente de Western Union, queremos ser la unión de los colombianos y sus familias en el exterior.



Vamos a ser fieles a ese lazo de los inmigrantes y sus familias en Colombia y les vamos a seguir ofreciendo productos y servicios al rededor de los segmentos de las remesas. Si nos llegan más clientes los atenderemos. Haremos la venta cruzada de productos a esos colombianos. Y a los que están afuera del país, un portafolio con crédito hipotecario para cuando retornen o para que tengan como inversión.



También, una aplicación para que manejen ahorros desde el exterior y hagan transferencias a otros bancos, pagos de servicios y que sus familias puedan retirar acá.



Hábleme de las cifras del banco...



Tenemos 1.400 empleados y en la medida que crezca el negocio se contratarán más, pero eso lo dictará el mercado. Vamos a continuar la presencia con la cobertura de cada ciudad.



Somos fuertes en el Valle del Cauca pues es nuestro origen y además es el departamento que más remesas recibe. Casi el 30% de las que llegan al país y no solo Cali, sino a ciudades como Palmira, Buga, Tuluá, entre otras.



En el departamento tenemos 50 oficinas. Durante el 2021 trajimos en remesas US$2.000 millones, una cifra que se va a comportar de manera similar este año.



¿Cuál será el nicho del banco?



Seremos un banco de personas, especialmente ofreciendo crédito de consumo, no de empresas.



Este año vamos a cerrar por encima de $600.000 millones en cartera de crédito, creciendo entre 25 y 30% frente a 2021 y vamos a crecer 20% anual en cuentas de ahorro y CDT.



¿Cómo se han comportado las tasas con los incrementos del Banco de la República?



El incremento ha sido mucho más pronunciado en CDT que en los créditos. Esto conlleva que a los bancos se les aprieten los márgenes. Las tasas se van a mantener altas y eso va a incidir en los resultados del otro año.



¿Cuál es la estrategia digital?



Es un tema cada vez más importante. Casi el 30% de remesas se reciben de manera digital y estamos por digitalizar más productos pues el mercado lo pide.



¿Cómo hacen para dar crédito hipotecario a quienes están afuera?



Lo vamos a mantener pues aprendimos a evaluarlos afuera para prestarles. Afuera lo hacemos con los burós de crédito y mecanismos para corroborar las fuentes de ingreso. En vivienda nueva cómo se han comportado pagando.



¿Qué otras cosas ofrecerán?



Cuenta para que el colombiano afuera la abra. Compra y venta de divisas para que la gente pueda hacerlo digitalmente y nosotros se los llevamos a la casa. Los promedios de compras en efectivo en nuestras oficinas son US$250.



En el tema de seguros algunas pólizas para esos emigrantes y pólizas de seguros para amparar a las familias en Colombia. Colocamos más de un millón de microseguros al año, entre ellos el de repatriación, que cubre los gastos para la repatriación en caso de muerte en el exterior.



¿Harán emisiones de bonos u otro tipo de títulos como acciones?



Eventualmente entraremos al mercado de capitales ahora que crece la cartera hipotecaria y se necesitan recursos a más largo plazo. En acciones no está previsto.



¿Principales aspectos de sostenibilidad del banco?



Estamos eliminando el papel, incluso en las oficinas. El 97% de los CDT son desmaterializados y así hemos venido evolucionando en la operación sin papel.

El 67% de los funcionarios del banco son mujeres y no es por un tema forzado, sino que se ha dado de manera natural.



Además hemos realizado un esfuerzo de bancarización pues muchos de los clientes no tenían productos financieros antes de tenerlos con nosotros.



Tenemos 1,2 millones de clientes y el paso a banco no significará alzas de tarifas, costos ni comisiones.



