El bienestar, la prioridad para el consumidor colombiano

Los colombianos están enfocados en velar por la salud y el bienestar así como en optimizar su presupuesto para preservar el estilo de vida.



Esa es una de las conclusiones del estudio “Look to the Future Volumen 2023” elaborado por Kantar División Insights Colombia. Este informe analiza las macrofuerzas que definen la forma en que vivimos, priorizamos, nos relacionamos y consumimos, y destaca las tendencias más relevantes en Colombia y Latinoamérica. El estudio se realizó a 3.500 participantes de países de la región.



(Energía, medio ambiente y más ejes de agenda entre EE. UU. y Colombia).



“En 1992 durante la campaña presidencial de Estados Unidos, el asesor político de Bill Clinton, James Carville, acuñó una de las frases que tal vez resuma de la mejor forma lo que mueve al mundo actualmente: “It´s the economy, stupid!”. Ya son 20 años después de esta premisa y la economía, en su volatilidad natural, vuelve a generar incertidumbres crecientes después de los efectos del covid-19, definiendo nuevas perspectivas de consumo”, señala Vivianne Medina, directora de innovación de Kantar división Insights Colombia.



En esa línea, varían los motivadores de cambio o las dinámicas que afectan a las personas, ya que pueden acelerar los procesos de cambio.



“Aunque se veía en 2022 gran relevancia del medio ambiente como eje de conexión con las marcas, la incertidumbre sobre el bienestar sociopolítico y económico aplaca los temas de sostenibilidad”, comenta.



(‘Ya llegamos a las 65.000 mujeres rurales apoyadas’).



En general, en los países van en este orden: Economía (51%), Política (37%), Salud (36%), Social (32%) y Medio Ambiente (28%). Y dentro de ellos, hay problemáticas específicas. Al interior de estos motivadores, aparecen las problemáticas más fuertes. Por ejemplo, en el caso de Economía están el aumento de los precios, la política económica, la pobreza y el desempleo.



En el campo social aparecen temas como la violencia de género, la justicia, la desigualdad y la inseguridad, mientras que en el campo político está la corrupción y el gobierno, señala el informe.



Las problemáticas percibidas como fuertes, particularmente en Colombia, son la inseguridad, la corrupción, el sistema de salud, el cambio climático, el gobierno, la violencia de género, la desigualdad y la justicia.



Macrofuerzas locales



En el caso de las macrofuerzas que se consideran ‘muy importantes’ o ‘importantes’ para los colombianos, y las tendencias, el primer lugar lo tiene la búsqueda de la salud y el bienestar (84%).



(Minvivienda anunció fuerte inversión sanitaria en Casanare).



Este aspecto lleva valorar la salud a través de la comida, a la preocupación por la situación más cercana, a identificar ingredientes disruptivos para sentirse mejor a nivel físico y a darle un nuevo valor al deporte.



Otra macrofuerza es la optimización del presupuesto que apunta a la preservación del estilo de vida, clave para el 82%. Aquí, la presencia de los cazadores de descuentos, el interés por ‘compro ahora, pago después’ y la posibilidad de tener un lujo al alcance de todos, son importantes.



La macrofuerza de Superconsumidor está en 83%. Tiende a la alimentación funcional, los productos multipropósito y a todo lo que gire en torno a lo saludable y delicioso.



(Recomendaciones para presentar las pruebas Saber Pro).



En la sostenibilidad (82%), se prioriza el hogar eco-sustentable, el turismo responsable, los empaques de materiales reutilizables y ‘salvar el bolsillo, salvar el planeta’. En la macrofuerza del Empoderamiento (82%) aparecen tendencias de autoaprendizaje, coaching de vida, ‘házlo tu mismo’ y emprendimiento constante.



Desempleo, un afan



Según el informe, una de las principales preocupaciones en el contexto económico es el desempleo, un motivador de cambio fuerte en países como Colombia. “El reto queda para las marcas y en cómo responder de forma oportuna a un tema evidente, que en definitiva viene en detrimento del consumidor”, afirmó Vivian Medina.



(Dar beneficios a empleados es clave en las empresas, dice encuesta).



Al respecto, hay tres elementos que las marcas pueden tener en cuenta para acertar con sus productos y servicios.



Primero, “los consumidores buscan formas de ahorrar, pero se conectan más a las opciones que hagan evidente cuánto se está economizando”.



Segundo “el ahorro que se busca no implica sacrificar calidad, e incluso se buscan opciones que entran dentro de un “lujo alcanzable” (productos que a través de origen, empaque o proceso ofrecen una experiencia superior sin necesariamente pagar más). Y está el factor tiempo que “empieza a ser un gran aliado, en especial cuando hay gastos inmediatos, que idealmente pueden diferirse hacia el futuro mientras se maneja el “hoy crítico””.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio