Precios de El Chato y Leo, los mejores restaurantes de Colombia

De acuerdo el listado de The World’s 50 Best Restaurants 2023 los mejores restaurantes de Colombia son El Chato, fundado por el chef Álvaro Clavijo, que ocupó la posición 33, y Leo, de la chef Leonor Espinosa, que logró ubicarse en la posición 43.

Precios y menú de El Chato

Álvaro Clavijo, propietario y Chef del reconocido restaurante El Chato El Chato

Este establecimiento fue fundado por Álvaro Clavijo en el 2017 y se inauguró con el objetivo de resaltar los ingredientes locales. Seis años después de su apertura, ha logrado varios reconocimientos a nivel internacional.



En el 2018, debutó en el puesto 21 de los Latin America's 50 Best Restaurants; en el 2019 y 2020 fue premiado como el séptimo mejor restaurante de Latinoamérica y en el 2022 fue calificado como el quinto mejor de la región.



“El compromiso desde el principio fue inspirarnos en el sabor del país. Pero no hacemos cocina colombiana aunque trabajamos con ingredientes locales. Se convirtió en un ‘bistró’ moderno, la evolución se dio al entender mejor a los clientes”, resaltó Clavijo en una entrevista con EL TIEMPO.



Así mismo, el chef ocupó el lugar 86, entre los chefs más destacados del mundo, según el 'ranking' The Best Chef Awards 2022.



El menú que ofrecen es variado, igual que sus precios.



En el caso de las entradas puede conseguir platos entre $22.000 hasta $49.000.



Luego, en los platos fuertes encuentra trucha confitada a $63.000, pollo picantón a $88.000, arroz con coco y mejillón por $65.000, cochinillo por $61.000, res por un precio de $79.000 y silla de cordero a $89.000.

Cocina El Chato Cortesía

Además, para acompañar podría pedir algún cóctel. Si desea algo tradicional o clásico sus opciones serían el Paper Plane a $48.000, Hanky Panky a $52.000, Naked and famous a $48.000, Americano a $35.000, Expresso Martini a $63.000 y

También, encuentra preparaciones de la casa como el Paloma Negra, que puede costar entre $43.000 hasta los $66.000. Esta bebida contiene tequila patrón reposado, zumo de toronja, zumo de naranja, miel de agave y espuma de ruibarbo.

Los costos y platillos en Leo

‘Women & Whisky’ es una iniciativa liderada por LEO y la marca Glenfiddich. Archivo particular

El restaurante Leo debutó en este listado posicionándose en el puesto 49, pasó de ahí al 46 y en la lista más reciente se ubicó en la posición 43.



Leonor Espinosa es la cartagenera que está detrás de esta idea de negocio. Ella estudió gastronomía y arte durante los primeros años de su vida, y no fue hasta 2007 que abrió su primer restaurante llamado Leo.



En 2022, fue nombrada como la mejor chef del año por la prestigiosa firma británica William Reed, que es la que realiza el listado The World's Best 50 Restaurants.



La idea del restaurante Leo es: "Ofrecer un recorrido por la riqueza biocultural a través de menús de pasos o degustaciones en La Sala de Leo y La Sala de Laura, al tanto que la sommelier, sustenta su propuesta de bebidas en fermentados, maceraciones y destilados a partir de ingredientes botánicos propios de las culturas locales", aseguran en la página web.



En el restaurante usted encontrará dos salas que ofrecen distintos menús creados por la chef Leonor Espinosa, uno llamado La Sala de Leo y otra La sala de Laura.



De acuerdo con información entregada a EL TIEMPO, los comensales pueden conseguir platillos de Ciclobioma ("interpretaciones vivenciales de los ecosistemas colombianos") aproximadamente en 290.000 pesos con ocho tiempos y en 430.000 pesos si se busca el repertorio gastronómico más amplio.



También, puede disfrutar los siete tiempos en La Sala de Laura por un precio de $270.000 pesos, con maridaje sin alcohool cuesta $330.000 y con alcohol, $495.000. En esta sala puede pedir menú a la carta o menú de barra y 'lounge', así como degustar fermentados.



Es importante que sepa que se requiere una reserva para ser recibido en Leo, sin embargo, si desea conocer el menú con anterioridad, debe saber que en la página web no se encuentra disponible.



