Lo que hay detrás de la propuesta de Fórmula 1 en Barranquilla

Detrás de la idea del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de hacer una carrera de la Fórmula 1 en esa ciudad, y la cual fue ratificada por el presidente Duque, hay un cuento por contar.



El anuncio del alcalde provocó una lluvia de memes y opiniones contra los costos y compromisos del proyecto.



Pero se pudo confirmar que un poderoso grupo extranjero de empresarios, que está acompañado por hombres de negocios de Colombia, está llevando a cabo la fase exploratoria ante las autoridades deportivas mundiales para obtener la sede.



El Automóvil Club de Colombia, representante de la la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Colombia, publicó el martes un comunicado en el que indicó: “Hasta el momento las conversaciones entre entidades del Gobierno y el potencial promotor son de carácter exploratorio dentro de los aspectos comerciales y de logística del posible evento”.



EL VIDEO DE LA CARRERA

​

Este jueves 27 de enero, se conoció un video promocional del ‘Caribbean Grand Prix’, dirigido por la firma Avu World Wide, en el que se muestran aspectos culturales de la capital del Atlántico. Esta es tal vez la pieza de presentación que se está usando para avanzar en el proyecto.



Las conversaciones con la FOM (Formula One Management, en el que participan los equipos), la FIA y Media Liberty, firma dueña del espectáculo que se abstuvo de realizar declaraciones hasta no tener datos concretos, vienen de tiempo atrás.



El Automóvil Club tiene el mayor conocimiento sobre estos avances, por ser la única entidad que puede tramitar ante FIA este tipo de propuestas, pero se ha mantenido en total confidencialidad.



Voceros oficiales le dijeron al periódico EL TIEMPO que, aunque esto va apenas en una fase de tanteos, tiene muy buenas posibilidades, “tantas que podría darse antes de tres años”.



