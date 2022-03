El día sin IVA supera la meta, con la ropa en primer lugar.

Con corte a las 6 p.m de este viernes, se reportaban ventas por $7,6 billones, como balance preliminar del primer día sin IVA del 2022.



El monto contabilizado, para el Gobierno y los comerciantes, permitía proyectar al cierre de la jornada que las expectativas de los empresarios de $8 billones iban a ser superadas.



Según explicó la ministra de Comercio María Ximena Lombana, las prendas de vestir se constituyen en los productos que registraron mayor demanda en valor. Siguieron los artículos de deportes y los agroinsumos. Y también se destacaron los computadores y los equipos periféricos, así como los electrodomésticos. Las ciudades con mayores ventas fueron Bogotá y los departamentos del Atlántico, Magdalena y Quindío.



La Ministra expresó su satisfacción por los resultados de la jornada insistió en la importancia de la fecha como una estrategia muy exitosa para la reactivación económica segura y para impulsar el desarrollo del país.



“Estos resultados en ventas se comparan con el del primer día sin IVA del 2021 que se llevó a cabo el 28 de octubre. Esto significa que el resultado de hoy es muy positivo y, la verdad, deja al Gobierno Nacional muy satisfecho, teniendo en cuenta que marzo es un mes en el que ni el recaudo ni las ventas tienen un jalonador importante como el que existe en la temporada de fin de año”, comentó.



Al confirmar la cifra lograda hasta el final de la tarde de $7,6 billones, el director de la Dian, Lisandro Junco, dijo que con las horas restantes del día sin IVA del 2022 seguramente se va a cumplir la meta que tenían los comerciantes de $8 millones. “Creemos que vamos a llegar a esa cifra, incluso a superarla”, señaló.



Particularmente, en el caso de los agroinsumos, dijo que con los datos preliminares, a las 6 de la tarde, la venta de estos productos sumaban $10.885 millones.



El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dio un parte positivo sobre lo que representó este viernes para los comerciantes.



Lograr superar la meta inicial, dijo, “es muy significativo porque es muy difícil que en esta época del año las ventas puedan llegar a superar las ventas que se hicieron al final del año pasado que tiene más dinámica en el consumo”, señaló.



Destacó que frente a la jornada de diciembre pasado, una encuesta señaló que el 28% de los afiliados reportó aumento en sus negocios, el 45% dijo que fueron similares las ventas y otro 27% vio disminuciones. “Esto confirma la tendencia de crecimiento que estamos viviendo en el primer día sin IVA en el 2022”.



En cuanto a las ventas digitales, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico señaló hasta las 6 p.m. ventas por $523.000 millones y un número total de transacciones digitales aprobadas es de 1,2 millones. Respecto al último día sin IVA de 2021 realizado el 3 de diciembre, el número total de transacciones digitales aprobadas por comercio electrónico disminuyó 2,8 %, pero al comparar con el último día sin IVA de 2021 del 3 de diciembre, el valor de ventas por comercio electrónico aumentó 1,9 %.



Detalló que los picos de ventas a través de comercio electrónico entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m. y entre las 11:00 a.m. y 12:00 m.



El Gobierno presentará al medio día de este sábado el balance definitivo del primer día sin IVA del año.



