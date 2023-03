Según estudio, el dinero si puede comprar la felicidad

Muchas veces, a modo de sermón, las personas suelen decir que “el dinero no compra la felicidad”, como una forma de generar un proceso de desapego de lo material o lo banal.



Sea cierto o no, hay evidencias científicas que soportan ambas posibilidades, como un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences', el cual afirma que, en realidad, el dinero puede ser un factor importante en el estado de ánimo de una persona.



El grupo de científicos encargado de este estudio, hicieron una medición del efecto de los ingresos en personas que tenían activos desde los 75 mil hasta los 500 mil dólares al año.



Los resultados indicaron que, en efecto, la felicidad puede aumentar de forma constante en función de los ingresos e, incluso, se dispara cuando el sueldo supera los 100.000 dólares anuales. Esto a pesar de que este factor también tenga que ver con el estado de ánimo y satisfacción de la persona.



El dinero realmente puede comprar la felicidad y la correlación iría más allá del umbral salarial de 85.000 dólares anuales que se había considerado el límite superior para algún impacto en el estado de ánimo de la persona.



Esto también tiene relación, según el estudio, con la satisfacción que una persona puede llegar a tener cuando logra superar sus dificultades o necesidades de una forma más sencilla gracias al aumento de los ingresos.



“Para la gente muy pobre, el dinero claramente ayuda mucho", comentó Matthew Killingsworth, científico miembro de la investigación a ‘New Scientist’. "Pero si tienes unos ingresos decentes y sigues siendo desgraciado, el origen de tu miseria probablemente no sea algo que el dinero pueda arreglar".



No obstante, el nivel de felicidad frente a los ingresos de una persona también estaría correlacionado en el tiempo libre de la persona. Esto es debido a que el efecto emocional global de más ingresos para una persona se queda colgado si se compara con circunstancias como dos días libres el fin de semana.



