Dólar caro no le ayuda a las exportaciones de aguacate hass, ¿por qué?

Con un balance positivo a cierre de 2022, el sector del aguacate hass espera continuar la línea de crecimiento en relación a la producción. Además quieren fortalecer las medidas para afrentar la volatilidad de las divisas de exportaciones.



Así lo confirmó Jorge Enrique Restrepo, director ejecutivo del gremio, quién en diálogo con Portafolio, manifestó que pretenden seguir fortaleciendo el comercio internacional, pero además incentivar el consumo local de esta variedad del aguacate que según el líder gremial, sigue teniendo mucho potencial.



¿Cuál es el balance del sector para cierre de año?



A corte de septiembre, se han exportado 75.600 toneladas de aguacate hass, lo que equivale a un 9% de incremento en relación al mismo período de 2021. Eso en divisas es US$142,5 millones, sin embargo, han tenido un decrecimiento del 9% en relación al año anterior.



¿Por qué la tendencia a la baja pese al dólar caro?



Algunos de los principales destinos como Europa han tenido deterioro grande de los precios por exceso de oferta, especialmente en la cosecha que va de mayo a agosto, porque es cuando Perú entra a competir con nosotros, además de Sudáfrica. Esa cantidad de frutas que van sacando cada año hace que haya más oferta lo que impacta negativamente los precios.



¿Cuáles son los principales destinos?



Países Bajos es el principal destino con el 47% de las exportaciones. Estados Unidos de manera muy positiva, este año ha representado en un 20%, el Reino Unido 10%, España 8% y Bélgica 4%. En total son 30 destinos.



¿Cómo les han afectado las lluvias?



El invierno ha tenido consecuencias severas en varios aspectos, ha afectado la calidad de la fruta, el tiempo en el que se deben hacer las cosechas, ha dificultado el acceso a los predios para poder sacar la fruta y llevarla a las plantas empacadoras porque muchos están en la red de las vías terciarias.



Colombia lleva dos años sin parar de llover y esto es en todas las zonas productoras, que son Antioquia, los tres del Eje cafetero, Huila Tolima, norte del Valle del Cauca y el Cauca.



¿Cómo les afecta la inflación?



Las materias primas para la fabricación de los agroinsumos han tenido un incremento generalizado en los precios, muchos de esos son importados y ahora el peso es una moneda mucho más débil.



Desde el punto de vista de mercados, nuestro principal cliente es Europa y seguido de Estados Unidos donde la inflación también ha empezado a tener un impacto negativo, lo que va cambiando los hábitos de consumo, porque el aguacate hass aún no está considerado dentro de la canasta familiar.



Cuando la gente tiene que reducir los presupuestos del supermercado, el aguacate se ve afectado.



¿Y volatilidad del dólar?



En un sector agroexportador es favorable que el dólar tenga un valor alto en relación al peso. Yo creo que lo negativo no es un valor x sino la incertidumbre que genera la volatilidad. Cuando el dólar empieza con cambios tan bruscos en periodos cortos de tiempo se empieza a ver una incertidumbre en Colombia, pero también derivada no propiamente de una situación interna, sino de muchos factores a nivel internacional, por ejemplo, el aumento de las tasas de interés que en Estados Unidos para controlar la inflación.



¿Cómo ven la propuesta de Minagricultura de producir agroinsumos localmente?



Un alto costo de los fertilizantes, afecta la competitividad. Finalmente se impacta dentro del costo y de los diferentes factores que rodean el agro. Si los insumos se fabricarán en Colombia en la misma calidad y a unos precios inferiores es bienvenido porque todo el agro ganaría con eso.



Sin embargo, lo que pasa con el aguacate, es que no quedó dentro de esas cadenas priorizadas para lo que es el tema de este programa del auxilio.



¿Les afecta la tributaria?



En cierta manera sí. Afecta dependiendo del tipo de empresa, pero aquí tenemos un escudo que es el presidente de la SAC.



Nosotros tenemos un puesto de junta directiva y aparte de que somos un gremio de afiliados, esa pelea la canalizamos, por medio de la labor de ese líder general que representa a todo el agro.



¿Cuánto se demora la cosecha?



Desde el momento cero hasta que se recoge la primera fruta pasan tres años. A partir del año 3, se empieza a vender fruta, es decir recuperar caja y aproximadamente en el año 7 es cuando se llega a un equilibrio.



¿Cómo les fue en Territorio Aguacate?



El evento incluyó un foro académico, una rueda de negocios, una muestra comercial y charlas especializadas. Además, fue el epicentro de conexiones entre todos los participantes de la cadena de valor.



La oferta académica contó con 90 expertos de ocho países. Los espacios de conferencias fueron 78 en total y tuvimos zonas nuevas en relación a las ediciones anteriores donde presentamos emprendimientos que tienen un alto componente de tecnología, innovación y aporte para el sector aguacatero.



En la muestra comercial contamos con 130 empresas de 20 países, entre otras cosas más.



