El dólar se tomó un respiro ayer y bajó hasta $4.558,05

Archivo particular

Aunque el dólar ayer se tomó un día de descanso en su carrera alcista en el mundo, persiste la inquietud por los efectos de la devaluación del peso en los sectores de la economía.



(Además: ¿A cuánto están vendiendo el dólar en las casas de cambio del país?).

La Tasa Representativa del Mercado para hoy es de $4.558,05, es decir, cayó $69,41 frente a la que estaba vigente ayer, de $4.627,46. En el mercado abrió a $4.649 y cerró en US$4.490 y el promedio fue de $4.558,52 con operaciones por $1.610 millones.



Para Felipe Campos, gerente de inversión e investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, el hecho de que el dólar en Colombia ayer bajó más que en otros países podría significar que en los últimos días hubo una sobrerreacción contra el peso, aparte de la coyuntura internacional. Considera que en esa sobrerreacción hay que agregar la iliquidez y temas políticos pero ayer fue un día de bajas del dólar.



Ganan y pierden



De todas maneras, con una devaluación del peso del 14,7% durante 2022, son más los sectores perdedores que ganadores.



En primer lugar, como dice Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, el alto precio del dólar es beneficioso para los exportadores, “pero para la gran mayoría que tienen que sufrir los costos pues gran parte de los productos que son importados o tienen componentes foráneos el incremento de precio va a seguir viéndose y lo que hay es que aprovechar la situación para exportar”.



En este sentido, las exportaciones de petróleo, flores, carbón, entre los principales productos y que en total ascendieron a US$4.552 millones en mayo y un total en el año de US$22.982 millones, son los beneficiados del dólar caro.



Pero quienes importan bienes y servicios, tienen deudas en dólares con pagos periódicos, hacen compras en línea o adquieren productos extranjeros en el país se ven perjudicados.



En abril las compras externas sumaron US$6.393 millones y en el acumulado de los primeros cuatro meses llegaron a US$25.333 millones.



Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, considera que el sector es un perdedor con la devaluación pues “la materia prima en su mayoría viene importada, 80% del costo de producir pollo y huevo es maíz y soya, no obstante el maíz ha disminuido su valor en el mercado de futuros un 20%”.



Miguel Ángel Espinosa, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, Fitac, considera que la devaluación “llevará a reconfigurar las estrategias de internacionalización de las compañías. Pese a que los exportadores reciben más pesos por cada dólar, un gran volumen de insumos son importados, y su costo está teniendo un altísimo impacto en las finanzas de los hogares y en consecuencia a generar un escenario inflacionario”.



Por su parte, Oliverio García, presidente de Andemos asegura que “la subida del dólar además de impactar los precios de repuestos y vehículos genera incertidumbre. Es importante que tanto gobierno saliente como entrante envíen mensajes para tranquilizar el mercado cambiario”.



(Lea: Diferencia entre el dólar Spot, Next Day, TRM y en casas de cambio).



Para Jorge Jiménez, director comercial y de planeación de la aerolínea Wingo, con la devaluación del peso “para los consumidores colombianos sobre la red internacional, están viendo un incremento en sus tiquetes y dice que esto no ha afectado la demanda, ni siquiera en los destinos internacionales”.



PORTAFOLIO