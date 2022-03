El e-commerce seguiría al alza, pese a la presencialidad

Archivo particular

Si bien el reciente día sin IVA, realizado el pasado 11 de marzo, evidenció el interés de los consumidores por comprar a través de los canales digitales, también mostró un leve descenso en las ventas. Según el último reporte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce), el valor total de las ventas online durante ese día fueron de $697.000 millones.



No obstante, al comprar este dato con el valor total del último día sin IVA de 2021, realizado el 3 de diciembre, el valor total de las ventas disminuyó 0,4%. Respecto al segundo día sin IVA realizado el 19 de noviembre de 2021, el valor total de las ventas por comercio electrónico cayó aproximadamente un 3,6 %.



De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las ventas realizadas a través del comercio electrónico cayeron un 12,1% entre enero del 2022 y enero del 2021, mientras que la variación a doce meses entre febrero 2021 a enero 2022 y febrero 2020 a enero 2021 se presentó una disminución del 19,5%.

Frente a este panorama, en el que han variado las compras online y se ha reactivado en su totalidad el comercio físico en el país, cabe la pregunta si el e-commerce esta siendo golpeado por la presencialidad.



Para María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la Ccce, el comercio electrónico en el país sigue mostrando una tendencia positiva, en comparación con años anteriores.

“En 2021 el crecimiento del sector fue del 40,2% frente al 2020. Las ventas de la categoría de servicios crecieron un 55,4 %, lo que se logró gracias a los sectores de turismo, entretenimiento y servicios financieros. Otros servicios presentaron un comportamiento muy positivo durante 2021, especialmente en el segundo semestre a medida que se relajaron muchas de las medidas sanitarias de la pandemia como consecuencia de un acelerado proceso de vacunación”, dijo Quiñones.



La presidenta de la cámara también destacó que proyectan para este año que la venta de bienes, a través de comercio electrónico, “crezca cerca un 15 % nominal anual, recuperando la tendencia de crecimiento positivo”.



“Para este año también esperamos que las ventas de las categorías de servicios comercializados a través del e-commerce aumente un 20,3 %, con un impulso protagonizado por el sector del turismo. En general, esperamos que las ventas no presentes crezcan un 19% durante 2022, respecto a lo observado en 2021 donde se tuvo un volumen de ventas de $39.9 billones”, agregó Quiñones.



De igual manera, para 2022 una de las tendencias del sector, manifestó Quiñones, es el desarrollo de estrategias omnicanales, “donde se integran el mundo físico con el digital, potencializando las fortalezas de cada uno de los mundos y brindando una experiencia 360 a los usuarios”.



En entrevista con Portafolio, Lina Monsalve, country manager de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, sostuvo que la nueva normalidad, con su regreso a la presencialidad, en algunos casos “no es excluyente al desarrollo y la acogida que las plataformas de comercio electrónico han tenido frente a los usuarios”.



“Por el contrario, esta re-apertura permitirá la dinamización de los canales de venta y así contribuirá a la reactivación económica que tanto buscamos en el país. De igual forma, estas nuevas dinámicas de compra han encontrado en los nuevos métodos de pago un aliado, incluso en los comercios presenciales donde la digitalización de los pagos a través de pasarelas se ha masificado”, afirmó Monsalve.



En contraste, Andrés Robatel, country manager de Linio Colombia, señaló que el 2021 fue un año “muy retador” para el comercio electrónico, por cuenta de factores como el retorno parcial a la presencialidad, la reapertura total de los comercios físicos, la crisis de contenedores y la escasez de materias primas para la producción de tecnología. Lo que conllevó a que se desacelera el crecimiento que venía presentando el sector durante la pandemia.



“Este 2022, nuestro sector se debe enfocar justamente en seguir creciendo la oferta en catálogo para disponer de inventarios profundos en pro de responderle al cliente frente a su demanda. La tendencia del mercado estará marcada por la flexibilidad de la plataforma. Además el sector de la tecnología y el mejoramiento del hogar siguen presentando un crecimiento importante”, explicó Robatel.



El ejecutivo de Linio también resaltó que “el foco logístico sigue siendo prioridad para el sector. “Durante el 2022 seguramente se van a generar desarrollos en la industria en pro de cumplirle al cliente en velocidad de entrega”, agregó.



RETOS DEL CANAL RETAIL



María Claudia Navarro Pérez, sub gerente de retail digital de la cadena Homecenter, aseguró que a la fecha e-commerce no se ha visto golpeado por la presencialidad, ya que esta son canales que se complementan actualmente.



“Es importante que los consumidores entiendan que pueden tener acceso a ambos canales y que dependiendo de la necesidad que tengan pueden tener acceso a ambas opciones. Nuestro gran desafío es lograr complementar los canales de tal manera que logremos ser consistentes con la experiencia del cliente. La presencialidad es una oportunidad para seguir retando los procesos y llevar a fusionar las experiencias físicas y digitales, no son divergentes”, aseguró Navarro.



Para ejemplificar, la ejecutiva destacó que el año pasado Homecenter lanzó Escanea y Paga en su app, “el cliente va a la tienda, escanea los productos, los agrega a su carro de compras en la app, lo paga digitalmente y sale de la tienda, así hemos fusionado lo físico y lo digital, en lugar de ponerlos a competir, aquí quién gana es el cliente”.

JOHANA LORDUY