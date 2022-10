¿Cómo ha evolucionado el ticket promedio de compra en el país?

El Edén Centro Comercial de Bogotá tiene ya en operación toda su nueva oferta de entretenimiento indoor y completa la agenda de actividades con las que espera incrementar el tráfico y las ventas en el último trimestre del año, el más movido para el comercio.



Ibonne Zabala, gerente general, describe las seis nuevas atracciones que tiene el complejo y habla del dinamismo en indicadores importantes para el complejo.

Por ejemplo, dice la ejecutiva, este año el ticket promedio de compra ha aumentado en un 8%.



Por su parte, afirma, que “el crecimiento de este primer trimestre del año 2022 en tráfico vs el mismo trimestre del 2021 ha sido del 7% en promedio mensual”.



El centro comercial está a la espera de la llegada de cinco nuevas marcas, al tiempo que tiene expectativas por dos nuevos proyectos de vivienda que se construyen justo al lado del centro comercial.



“Esto generará nuevas audiencias que visitarán El Edén Centro Comercial, aumentando el tráfico y la valorización de los predios de la comunidad de Alsacia”, asegura Zabala.



¿Cuál es la apuesta que hace el centro comercial para diferenciarse entre las plazas comerciales de la ciudad?



Nos hemos convertido en un referente de entretenimiento, con la nueva apuesta de Edéntainment.



Se trata de la propuesta más grande de entretenimiento indoor, conformada por seis atracciones de talla mundial, únicas en Latinoamérica redefiniendo la experiencia en un centro comercial, con las nuevas tendencias de entrenamiento activo. Este concepto de Edéntainment, se une a la oferta de comercio, gastronomía y servicios.



¿Cómo quedó esa oferta de entretenimiento?



Estas seis atracciones llegaron a completar la oferta de entretenimiento ya existente en el centro comercial con la bolera temática Ice Bowling, las salas de Cineland, el parque Arkadia, el casino New York y las canchas de fútbol Pasión 5-0.



La primera de ellas es Trampoline Park en la cual las personas tendrán la emoción de saltar.



Igualmente, están Cyber Arena, un espacio de retos con tres niveles de dificultad y actividad física de inmersión, y XD Theater, considerada como una verdadera puerta de entrada a la fantasía.



¿Cuáles son las otras tres nuevas atracciones?



Las actividades de entretenimiento bajo techo también incluye VR Simulator que ofrece una experiencia totalmente inmersiva con tecnología de punta y proyecciones en 4D, con giros imperdibles de 360 grados e increíbles efectos especiales.



La otra atracción es Ropes Course, una estructura de más 15 metros de altura con tres niveles de dificultad y 26 obstáculos.



Por último, está el Rollglider, en la que podrán volar literalmente dentro de un centro comercial, a una velocidad de más de 10 kilómetros por hora y a 12 metros de altura, en un recorrido lineal de 220 metros con una espiral final por el interior de centro comercial.



En términos de tráfico de visitantes ¿Cómo ha venido aumentando este indicador y qué expectativas tienen para el cierre del año respecto al 2021?



El crecimiento de este primer trimestre del año 2022 en tráfico vs el mismo trimestre del año 2021 ha sido del 7% en promedio mensual.



El Edén Centro Comercial, en medio de la reactivación económica, ha logrado aumentar las ventas, generar iniciativas para impulsar el comercio y sumar nuevas marcas para seguir ofreciendo a los bogotanos alternativas tanto para el entretenimiento, comercio, gastronomía y servicios.



¿Cómo ha evolucionado el ticket promedio de compra?



El ticket promedio ha aumentado en un 8% durante el año 2022.



Viene fin de año, ¿Qué expectativas tiene sobre estas jornadas?



El cierre del año, como sabemos es el trimestre más movido del año. Ya los visitantes tienen más confianza en temas de bioseguridad y quieren aprovechar de toda las ofertas de valor que tenemos.



Dentro de nuestras actividades para atraer tráfico tenemos, por ejemplo, el primer festival de postres como apoyo a los emprendedores y la economía de la localidad de Kennedy.



También está programada la celebración del mes de los niños, el día mundial de los animales, ya que somos ‘pet friendly’.



En cuanto al Mundial de Qatar transmitiremos en vivo en pantalla gigante los partidos y, por supuesto, tendremos nuestro Black Friday con las ofertas más ganadoras del sector.

Además, para los amantes de la buena comida tendremos nuestra segunda versión de El Rey Foodie. Para cierre de año tendremos en temporada navideña, el día de las velitas y novenas navideñas para el mejor tiempo en familia.



¿Cuántas nuevas marcas tienen pensado incorporar para finalizar el año? ¿Cuáles?



Actualmente, estamos a la espera de confirmación de cerca de 5 marcas para el cierre del año 2022.



¿Cuál es el plan de vivienda que se hará al lado del Centro comercial?



La constructora Construcciones Planificadas tendrá dos proyectos de vivienda: Alsacia Park(vivienda vis) y Alsacia Arboré(vivienda no vis).



Contarán con más de 780 unidades de vivienda, con una ubicación privilegiada entre carrera 13 y calle 71d.



Esto generará nuevas audiencias que visitarán El Edén Centro Comercial, aumentando el tráfico y la valorización de los predios de la comunidad de Alsacia.



