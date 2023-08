Cómo el aumento de salarios han influido en la alta inflación del país

El contexto inflacionario en Colombia sigue siendo tema de preocupación para varios sectores económicos, aun pese a que este indicador ha presentado disminuciones durante los últimos meses.

Parte de la preocupación también se encuentra en el aumento del salario mínimo, el cual tuvo un incremento del 16 % para el 2023, pues no se descarta la posibilidad que este comportamiento también pueda tener influencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).



(¿Colombia habría vencido la inflación como lo asegura Petro?)



Así las cosas, el equipo técnico del Banco de la República realizó una investigación para determinar el impacto que tuvo el aumento de los sueldos en el indicador. En esta se tuvo en cuenta que los aumentos del salario mínimo estuvieron por encima de la productividad y que en marzo de 2023 la inflación llegó al 13,3 %, la cifra más alta desde 1999.



Inflación FOTO: iStock

Hallazgos

El informe del banco centra encontró que los salarios del sector formal en el país son rígidos, esto a la vez de los frecuentes choques inflacionarios en el país. Por lo tanto, hasta el tercer semestre del 2022, no se experimentó que los aumentos de los salarios por encima de la productividad influyeran de manera significativa al incremento de la inflación.



(Mercado espera una nueva baja en la inflación de julio).



No obstante, respeto al futuro, los expertos señalaron que la evolución de los salarios sí tiene influencia en las meta de inflación del 3 % que se busca.



"Si los choques inflacionarios persisten durante un período prolongado, las presiones de la demanda se mantienen o la moneda se deprecia aún más, los aumentos salariales probablemente serían grandes y podrían retrasar la convergencia de la inflación hacia la meta", se explica en el informe.



(Falta de dinero, la causa que más aumenta el nivel de estrés).



Bajo esa lógica, los expertos aseguran que sería necesaria una postura más estricta de la política económica colombiana, pero, de momento, ese no es el escenario. Dicho estudio, de hecho, señala cuáles son los ámbitos que sí tuvieron o han tenido influencia en el repunte inflacionario.



Inflación iStock

Alimentos, lluvia, pandemia y demanda

Uno de los factores que sí han sido un detonante para el crecimiento de la inflación ha sido el precio de los alimentos.



(Beneficios que quizás usted desconoce de las tarjetas de crédito).



Estos precios comenzaron un comportamiento creciente desde mayo del 2021 por factores internos (bloqueos de carreteras) o externos (efectos de la invasión de Rusia en Ucrania), al punto de que el país llegase a una inflación alimentaria del 28 % al cierre de 2022. Esta situación se ha agravado también por el exceso de lluvias durante 2021 y 2022.



Además de los alimentos, el informe señala que las interrupciones en la cadena de suministro en el mundo estuvieron, en un principio, detrás del aumento de los precios de muchos rubros de bienes en el país y fueron la segunda causa del repunte inflacionario.



(Inflación de países Ocde bajó hasta 5,7% en junio).



Simultáneamente, la depreciación del peso colombiano entre 2021 y 2022 hizo que el efecto inflacionario fuera mayor, esto junto a las condiciones financieras internacionales comenzaron a ser más estrictas.

Inflación FOTO: iStock

Otro de los puntos tiene que ver con las medidas que se tomaron en el país durante la pandemia, momento en el cual se crearon diversos programas con el objetivo de darle un alivio al bolsillo de los hogares.



(Deterioro de la demanda impactó al sector industrial en julio).



El entonces Gobierno de Iván Duque hizo reducciones en tarifas de servicios públicos, regulación al precio del galón de gasolina y la eliminación temporal del Impuesto de Valor Agregado (Iva) que, a la larga, terminaron siendo detonantes de la inflación.



Finalmente, otro de los puntos que resalta el informe es la demanda interna, pues la recuperación de esta tras la pandemia tuvo un comportamiento creciente más alto que lo estimado en aquel entonces. Esto provocó un aumento de las demandas de consumo privado y público que llevaron al Producto Interno Bruto (PIB) llegase en 2022 niveles superiores a las tendencias previas a la pandemia.



(Qué significa que EE. UU. haya perdido la calificación ‘triple A’).



También se hace mención de otros factores como el aumento excesivo de las expectativas de inflación, pues, según se indica en el informe del equipo técnico del Banco de la República, estas "se encuentran por encima de la meta en todos los horizontes de tiempo".



De igual manera, se encuentra la persistencia de la inflación en niveles altos, que lograron otorgar un papel más determinante a los mecanismos de indexación. Estos afectan los precios de los servicios públicos, alquileres e, incluso, el salario mínimo, el cual deba aumentar con la inflación observada del año anterior.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA Y NEGOCIOS