El Emisor bajaría hoy nuevamente su tasa de interés

La junta directiva del Banco de la República se reunirá hoy para discutir sus acciones en política monetaria y, como en las últimas ocasiones, se espera que se ejecuten nuevos recortes en la tasa de interés.



No obstante, a diferencia de las últimas veces, cuando los expertos coincidieron en que el descenso sería de 50 puntos básicos (pbs), en esta ocasión se rompió el consenso entre los que ven una medida igual y los que opinan que la baja será de 25 pbs.



Camilo Pérez, gerente de estudios económicos de Banco de Bogotá, apunta que “nosotros esperamos un recorte de 50 puntos básicos hasta 2,25%, mientras que hay otro grupo de analistas que lo ve menor por la división que se vio en la última junta del Emisor. Nuestra visión es que el choque económico es más grande del que se preveía inicialmente y la inflación está bajando de forma más importante, por lo que vemos el espacio suficiente para esos 50 puntos básicos”.



De hecho, la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo para junio apunta a que el 37,8% de los expertos consultados esperan reducción de 50 puntos básicos en esta reunión, mientras que el 53,3% prevé un descenso de 0,25%.



En este lado se encuentra Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, quien apunta que “esperamos que reduzcan 25 pbs hasta 2,5%. La decisión sería por mayoría, pues tasas por debajo de este nivel son inocuas para el crecimiento y la generación de empleo. El Emisor ahora se debe concentrar en que se dé una adecuada transmisión al crédito y al consumidor”.



Además, como apunta Ballén, “creo que el Banrep no debe gastarse todos los cartuchos ya, pues si baja de 2% y la economía no reacciona, podría verse obligado a realizar política monetaria no tradicional, lo que sería negativo. Lo importante será el mensaje que den, si se mantiene la división, es posible que estemos muy cerca del fin de este ciclo de reducción de tasas”.



En una nota de BNP Paribas, Joel Virgen, su economista jefe para Colombia, pronostica una baja de 25 pbs, pues “notamos un creciente escepticismo entre los miembros de la Junta respecto de la eficacia de la política monetaria”.