El ‘extraño trámite’ que dejó a Barranquilla sin Juegos Panamericanos en 2027

Un “extraño trámite” a la hora de girar el pago a Panam Sports deja, por ahora, a Barranquilla sin la posibilidad de ser sede de los Juegos Panamericanos 2027.



Tras el comunicado oficial de la organización en el que anunció el fin del contrato con la ciudad, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó que en Hacienda pública debieron girarse 4 millones de dólares el 30 de diciembre y no se hizo, en un “trámite extraño, pero no se dio… Cuando ya tenía la orden presidencial”.

“La plata se tiene ya hoy, se tiene completa los 8 millones de dólares. Acabo de hablar con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación y no perdamos la esperanza de los Juegos Panamericanos”, dijo Char, quien agregó que el gran derrotado por esta decisión es el deporte colombiano y los deportistas.

“En este momento, en la llamada que acabo de recibir de Presidencia de la República, todo el interés del gobierno en querer sacar esto adelante. No perdamos la esperanza, el presidente (Petro) está muy interesado, me mandó a decir, en sacarlo adelante. Sabe de la importante de esta justa deportiva para el deporte colombiano, para el turismo y para el comercio”, agregó.

Le anunciaron reunión con el presidente Boric



El alcalde insistió en que el contacto con Presidencia lo llenó de esperanza, ya que demostraron que “hay toda la voluntad” y hay una comunicación directa con el gobierno chileno.

“En cualquier momento habla el presidente Petro con el presidente Boric. Creánme que tengo estos tres días peleando, desde antes de llegar a la Alcaldía. Anoche yo mismo le dije al presidente de Panam Sports que si el problema era de plata, Barranquilla colocaba toda la plata, se la girábamos hoy. Ya es un tema que trasciende el tema económico, es un poco de hacerle el lobby a otro nivel”, explicó Char.

Por último, el mandatario señaló que confía en los buenos oficios del presidente Gustavo Petro en este caso para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Barranquilla.

Así era el acuerdo de pago



Hay que recordar que en el último trimestre del año pasado, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, se comprometió con girar 8 millones de dólares para ratificar a Barranquilla como sede.

Unos 4 millones se debieron pagar antes del 30 de diciembre y los otros 4 antes del 30 de enero.

Sin embargo, la organización informó en la tarde de este miércoles que, pese al nuevo plazo pactado, la suma no fue enviada en la primera fecha, definiendo entonces el retiro de las justas para esta ciudad.

“Ante la nula respuesta una vez cumplido el nuevo plazo, el Comité Ejecutivo de Panam Sports, con fecha 3 de enero de 2024, ha tomado determinación indeclinable de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”, comunicó.

Otra autoridad que se pronunció fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano: “Lamentamos profundamente la decisión de Panam Sports de retirar la sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Se pierde una gran oportunidad para el deporte, el turismo y el desarrollo económico de Barranquilla, el Atlántico, la región Caribe y toda Colombia. Confiamos que en un futuro muy cercano podamos ser sede de estas justas que nos tenían tan entusiasmados”.

La respuesta de la ministra de Deporte

En un comunicado emitido este 3 de enero, el Ministerio del Deporte expresó su 'sorpresa' respecto a la decisión de Panam Sport de que Barranquilla ya no sea sede de este evento deportivo.

Según se explica en el texto, "en conversaciones con el presidente de Panam Sports llegamos a un acuerdo de efectuar un pago de ocho millones de dólares durante el mes de enero, mientras existía una dificultad de hacerlo en la vigencia 2023".

La cartera también señaló que en esta administración se "continuó con los trámites para apropiar los recursos con destino a las cuotas de concesión de derechos de medios tal como fueron exigidos".

Respecto a las dificultades para realizar el desembolso, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, se refirió al tema en una rueda de prensa. De acuerdo con la funcionaria, se tenían que efectuar dos pagos: uno programado para diciembre de 2023 y el segundo en enero de 2024.

No obstante, no se contaba ese mes con el flujo de caja para llevar a cabo el primer pago. Según la ministra, esto se debe a que el monto máximo mensual de fondos disponibles, que se asigna a través del PAC, no era suficiente.

"Teníamos dos opciones: dejar el pago que teníamos en diciembre en cuentas por pagar, pero el Estado dijo que posiblemente las pagarían en marzo; la otra opción era dejarlo con presupuesto de enero de 2024 y hacerlo en enero de 2024", destacó la ministra.

La Mindeporte señaló que, a pesar de que esto se le comunicó al presidente de Panam Sport y de contar con el dinero para efectuar el pago, la Organización anunció su determinación de retirarle la sede a Barranquilla.

Rodríguez también hizo énfasis en la voluntad del Gobierno de que se realicen los juegos en la capital del Atlántico y de retomar los acuerdos para que esto sea una realidad.

